Kommen weitere Ämter nach Görlitz? Niesky, Zittau und vor allem Löbau könnten verlieren: Im März soll das ein Thema einer Kreistags-Sitzung in Görlitz sein.

Das Landratsamt in Görlitz an der Bahnhofstraße, Ecke Berliner Straße. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Vertreter des Landkreises Görlitz sprechen derzeit mit Vertretern aus dem Görlitzer Rathaus über die Erweiterung des Landratsamtes. Darüber informierte Landrat Bernd Lange während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Landkreises.

Es gehe dabei um „Ergänzungsbauten“, unter anderem an der oberen Berliner Straße und der Bahnhofstraße. Mit dem Vorhaben will der Landkreis Ämter, die bisher in früheren Kreisstädten eingerichtet wurden, in Görlitz konzentrieren. Unter anderem sind Ämter in Zittau und Niesky betroffen. „Die größten Auswirkungen wird aber Löbau haben“, sagt Landrat Bernd Lange. Dort befinden sich derzeit noch das Amt für Vermessungswesen und Flurordnung und das Umweltamt des Landkreises.

Die Konzentration der Ämter gilt als die größte Investition des Kreises in den kommenden Jahren. Um die 25 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Geld kommt aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Daran beteiligen sich sowohl Bund als auch Land.

Der Kreis, so sehen es bisherige Planungen vor, ist mit sechs Millionen Euro dabei. Ab 2018, so der Landrat, könnten die Bauarbeiten starten. Und: Der Kreis möchte auch die Fördermittel ausschöpfen, die es für die Stadt Görlitz im Speziellen gibt, etwa für den Denkmalschutz. Im Kreistag im März steht das Thema wahrscheinlich auf der Tagesordnung.

