Kommen jetzt Investoren nach Dohna? Das Landratsamt sagt, es kann endlich losgehen – unter ein paar Bedingungen. Ein Gespräch soll Klarheit bringen.

Der Dohnaer Kirchturm, davor die wie Unterstellmöglichkeiten aussehende Solaranlage der Enso und davor die Industriebrache, auf der sich Gewerbe ansiedeln soll. © Norbert Millauer

Dieser Satz versetzt alle in Aufregung. Die einen in freudige, die andere in helle: „Die Erschließungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Dohna Chemie durch Investoren können unverzüglich beginnen.“ Das Landratsamt hat diesen Satz dem ehemaligen Dohnaer Bürgermeister Friedhelm Putzke geschrieben und damit eine Lawine ausgelöst. Seit 20 Jahren wird auf diese Nachricht gewartet. Doch was ist dran an ihr? Die Behörde selbst will sich nicht dazu äußern. Wohl aber einige andere. Und die meisten wundern sich.

Klaus Leroff zum Beispiel. Er ist seit über acht Jahren der Mann der Dohna Chemie-Eigentümer vor Ort. Er hat viele Male verkündet, es kann losgehen und musste genau so oft wieder einen Rückzieher machen, weil einfach zu viele Behörden einbezogen sind. Irgendwann hörte er auf, Termine zu nennen. Es ist eine Chemiebrache, bei der viel auf und in der Erde lag, was beseitigt werden musste. Für das einstige Chloroformlager zum Beispiel musste fünf Meter tief gebohrt werden, die Erde hochgeholt, untersucht und entsorgt werden.

Millionen Euro sind geflossen

Jetzt also wieder ein Rückzieher? Leroff sagt: „Bisher liegt der Dohna Chemie keine behördliche Abnahme und Bestätigung vor, dass die angeordneten Maßnahmen ausgeführt und abgeschlossen wurden.“ Heißt, es gibt keine offizielle Aussage, dass die Sanierung erfolgreich war. Diese Aussage aber ist entscheidend für die Investoren. Der Bericht des Gutachters jedenfalls liege vor, sagt Leroff. Aus seiner Sicht sind die Differenzen mit dem Landratsamt auszuräumen. Er deutet ein Gespräch Anfang November an und hofft auf eine zügige Entscheidung.

Gibt es denn nach so vielen Jahren und so vielem Hin und Her überhaupt noch Interessenten? Einer jedenfalls ist schon zum Zuge gekommen. Die Enso hat eine Sonnenstromanlage auf dem höher gelegenen und unbelasteten Teil der Brache bauen lassen. Die Geduld der anderen, die sich schon vor fünf, sechs Jahren für das Areal interessieren, hielt nicht so lange. Sie haben sich inzwischen anderweitig umgesehen. Einer hat sich jetzt doch lieber für die grüne Wiese entschieden, sagt Leroff. Derzeit verhandelt er mit zwei Interessenten, für die Dohna aufgrund von Synergien mit dem Umfeld von Vorteil wäre. Sie haben die notwendigen Unterlagen erhalten und prüfen nun die Bedingungen. Leroff würde schon gern mal einen Investor präsentieren.

Das wäre auch für Bürgermeister Ralf Müller (CDU) ein Erfolg. Doch erst einmal wundert auch er sich über zwei Aussagen des Landratsamtes. Das wolle erst wissen, was gebaut wird, um dann seine Auflagen zu nennen. Und: Erschließen ja, aber kein Hochbau. „Was soll das?“, fragt Müller. Eine Antwort darauf gibt es bisher nicht. Das dürfte den Investoren die Entscheidung für Dohna nicht gerade leichter machen.

Leroff wehrt sich indes gegen die Vorwürfe vor allem der Dohnaer Freien Wähler, die Brache sei eine ewige Baustelle. Die Chemiebrache sei eben keine normale Fläche, die mal für Gewerbe erschlossen wird. Die jahrzehntelange Nutzung hat Spuren hinterlassen. Letztlich kostet ihre Beseitigung inzwischen Millionen Euro. Die fünf Millionen Euro Altlastenbeseitigung bezahlt der Freistaat, die Abrisse die Dohna Chemie GmbH. Auch die gehen inzwischen in den siebenstelligen Bereich.

„Die Erschließungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Dohna Chemie durch Investoren können unverzüglich beginnen.“ Leroff würde diesen Satz gern selbst verkünden. Wenn es denn dann endlich so weit ist. „Man muss Geduld haben.“

