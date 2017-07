Kommen die Kommissare? Die ersten in Pirna gedrehten Szenen für den Dresden-Tatort sind im Kasten. Am 4. August wird’s noch mal spannend.

Die Schauspieler Niels Bruno Schmidt (l.) und Alice Dwyer warten im Geibeltbad auf ihre Einsatz. © Daniel Förster

Klappe zu, Szene fertig: Die Filmproduktionsfirma „Wiedemann & Berg Television“ hat am Mittwoch dieser Woche die ersten in Pirna geplanten Einstellungen für den neuen Dresden-Tatort mit dem Arbeitstitel „Déjà-vu“ abgedreht. Einen Tag lang war das Team bei Temperaturen von 30 Grad zwischen Aktiv-Sporthotel und dem Geibeltbad unterwegs. Die 80 Jahre alte Schwimmstätte hatte die Produktion unter vielen Freibädern der Region als Kulisse ausgewählt. „Diesem wunderschönen Bad konnten wir einfach nicht widerstehen“, schwärmt TV-Produzentin Tanja Marzen. Für den Tatort wird die Schwimmstätte allerdings zum „Bad Johannstadt“ umfunktioniert.

Mit am Set waren unter anderem die Schauspieler Alice Dwyer, Niels Bruno Schmidt und Benjamin Lillie sowie mehrere Komparsen. Schmidt spielt einen unter Mordverdacht geratenen Schwimmlehrer. Mit sieben- bis neunjährigen Jungen übte er am Drehort Geibeltbad das Schwimmen. Mit lauten Pfiffen aus der Trillerpfeife ließ er sie am Schwimmbecken antreten, vom Startblock ins Wasser springen und einige Bahnen schwimmen. Dwyer und Lillie mimen ein Pärchen, das einen Badausflug macht. Alice Dwyer stürzte sich im bunten Badeanzug mehrfach in die Fluten.

Aber auch einige Komparsen bekamen im Geibeltbad ihre Rolle, wie beispielsweise Rettungsschwimmer Josef Mühne. Der junge Mann aus Pirna betreute an dem Tag nicht nur die Filmcrew, sondern sprang für die Kameras viermal vom Zehn-Meter-Turm. Mandy Naumann aus Graupa verkörperte einen Badegast.

Die bekannten Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) sowie ihr Chef Michael Schnabel (Martin Brambach) waren am Mittwoch in Pirna noch nicht dabei. Aber am 4. August kommen die Filmleute erneut ins Geibeltbad. Dabei soll es laut Drehbuch dann mehr Action geben. Und höchstwahrscheinlich sind dann auch die Ermittler mit von der Partie.

