Kommandozentrale im Tiguan Der Freistaat fördert den Kauf mit 17 000 Euro. Kreisbrandmeister Ingo Nestler: Wir können stolz sein auf das hohe Niveau im Brandschutz.

Der Freistaat unterstützt die Kommunen bei der Modernisierung ihrer Feuerwehren nach Angaben des Innenministeriums in diesem Jahr mit rund 25,4 Millionen Euro. © Claudia Hübschmann

Ein Wohnhaus steht in Flammen. Am Dreieck Nossen hat es wieder geknallt. Bei einem Szenario wie diesem, wenn mehrere Feuerwehren miteinander koordiniert werden müssen, rückt die Kreisbrandmeisterei aus. Damit diese ihre Kräfte mit modernsten Mitteln koordinieren kann, hat Sachsens Innenstaatssekretär Michael Wilhelm jetzt einen VW Tiguan im Wert von rund 54 000 Euro als Kommandowagen an Kreisbrandmeister Ingo Nestler übergeben. Der Freistaat fördert den Kauf mit 17 000 Euro. „Wir können stolz sein auf das hohe Niveau im Brandschutz. Es sind Männer und Frauen wie die über 3 100 aktiven Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Meißen, die das öffentliche Sicherheitssystem unseres Landes mittragen“, so Wilhelm.

Der Freistaat unterstützt die Kommunen bei der Modernisierung ihrer Feuerwehren nach Angaben des Innenministeriums in diesem Jahr mit rund 25,4 Millionen Euro. Der Landkreis Meißen hat davon Mittel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zugewiesen bekommen. Davon können rund 30 000 Euro für kreiseigene Maßnahmen verwendet werden. Dazu kommen noch einmal rund 540 000 Euro, die die Landesdirektion erhält, um den digitalen Alarm im Landkreis Meißen zu harmonisieren. (SZ/pa)

