Kommando Ohrwurm spendet für krebskranke Kinder

Mitglieder des Schulchores aus Neusalza-Spremberg überbrachten eine Spende an den Sonnenstrahl-Verein im Wert von 2 000 Euro. Im Juni gestaltet der Chor das Sommerfest des Vereins mit. Foto: privat © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Der Schulchor der Pestalozzi-Oberschule Neusalza-Spremberg ist kein gewöhnlicher Chor. Schon der Name lässt aufhorchen: Kommando Ohrwurm. Ein besonderes Erlebnis hatten die „Ohrwürmer“ kurz vor dem Weihnachtsfest, als sie einen „Ausflug“ in die Landeshauptstadt Dresden unternahmen. Ziel war der Verein Sonnenstrahl Dresden. Er kümmert sich um krebskranke Kinder und ihre Familien. Die Sänger vom Kommando Ohrwurm hatten vor Weihnachten bei ihren Auftritten 150 Euro an Zuwendungen und Spenden bekommen. Zeitgleich hatten sie von der Spendenaktion eines sächsischen Radiosenders gehört, mit der Geld für den Sonnenstrahl-Verein gesammelt werden sollte, um krebskranken Kindern zu helfen. Schnell waren sich die Sänger und die Chorleiterin einig, dass sie einen Großteil der Zuwendung spenden möchten. Katrin Bollwig, die Schulleiterin, war ebenso wie die Chorleiterin Andrea Loschke erfreut, dass sich Lehrer der Schule und auch Eltern von Schülern an einer Spendenaktion beteiligten, sodass in kurzer Zeit 600 Euro zusammengetragen wurden. Kurz vor Weihnachten überreichten Vertreter des Chores und Frau Loschke das Geld sowie für jedes kranke Kind, das der Sonnenstrahl-Verein in Dresden, Leipzig und Chemnitz betreut, eine Chor-CD „Wir malen Musik“. „Das sind immerhin 140 Mädchen und Jungen“, berichtet Andrea Loschke.

Für die Chorsänger, die mit in Dresden waren, war der Besuch beim Verein ein einschneidendes Erlebnis. Andrea Loschke und Katrin Bollwig bringen es auf den Punkt: „Wir ärgern uns manchmal sehr über Kleinigkeiten, sehen Probleme dort, wo eigentlich gar keine sind. Uns geht es gut. Und gerade deshalb wollten wir alle etwas an die Mädchen und Jungen abgeben, denen es derzeit nicht so gut geht.“

Mit einem kleinen Dankeschön-Konzert verabschiedete sich der Schulchor in Dresden. „Wir kommen wieder“, betont Frau Loschke. Am 16. Juni tritt der Chor beim Sommerfest von Sonnenstrahl auf. Die Spendenaktion bleibt keine Eintagsfliege, betont die Chorleiterin, die zugleich die Musiklehrerin an der Schule ist.

Zu den großen Veranstaltungen für das Ensemble in diesem Jahr gehört am 24. Juni das Parksingen in Oppach. Anfang Oktober feiert die Pestalozzi-Schule ihr 90-jähriges Bestehen mit einer Festwoche. Dafür bereitet der Schulchor einen „Kessel Buntes“ vor. Mit diesem Programm wird er auf Tournee gehen. Eine Station ist dabei im April 2019 die Partnerstadt von Neusalza-Spremberg. Nach Donzdorf ist der Chor eingeladen worden, nachdem er im letzten Jahr beim eigenen Stadtjubiläum aufgetreten und von den Partnerstädtern begeistert angehört wurde. Für die Reise ist der Chor noch auf Suche nach Unternehmen, die die Busreise unterstützen, so die Chorleiterin.

Im letzten Jahr hatte das Ensemble sein 15-jähriges Bestehen. Bei all der Vorbereitung auf die Weihnachtskonzerte hat aber keiner daran gedacht. Erst jetzt, als sie nach Weihnachten ein wenig zur Ruhe gekommen war, fiel es Andrea Loschke auf, dass man das Jubiläum einfach verschwitzt hat. Aber vielleicht gibt es bald eine Nachfeier. Frau Loschke ist am Überlegen, ob sie Weihnachtsfeier und Jubiläumsfeier in eine Neujahrsveranstaltung zusammenlegen kann. „Alle Chormitglieder haben sich das wirklich verdient, denn sie opfern viel Freizeit für den Chor – bei Proben und Auftritten“, sagt die Leiterin.

