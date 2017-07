Kommando Frösi Die Sommer-Ausstellung im Museum Alte Lateinschule ist Erinnerung an unbeschwerte Kindheit.

Der einstigen Pionierzeitschrift Frösi – Kurzform von „Fröhlich sein und singen“ – ist jetzt im Museum Alte Lateinschule eine Ausstellung gewidmet. Museumschef Jens Schulze-Forster zeigt eines der Hefte, die bis 1991 vom Verlag Neue Welt herausgegeben wurden. © Klaus-Dieter Brühl

Schon im Foyer grüßt ein großer Otto-Aufsteller mit Kumpel Alwin. Im Sonderausstellungsraum des Museums hängen die geliebten Erinnerungen in diversen Formaten von der Decke: die Frösi mal breit und mal hoch und mal in Übergröße. Darunter ein Bücherregal mit Zahlenstrahl und Schubkästen, die es aufzuziehen lohnt. In der Wandnische dreht sich eine Wundertrommel, auch auf einem Bildschirm lernen die gezeichneten Streifencomics das Laufen. Und wer sich auf ein einladendes rosa Sofa setzt, kann den Geist von damals sogar hören: „Fröhlich sein und singen“.

„Die Frösi und ihre Comics“ ist eine überaus gelungene Präsentation einer Kinderzeitschrift, die 38 Jahre lang das Heranwachsen vieler Zeitgenossen prägte. Dass diese Ausstellung so noch nie zu sehen war, ist ein beachtlicher Coup von Museumschef Jens Schulze-Forster. Er hat Guido Weißhahn in Dresden ausfindig gemacht – den Eigentümer all der Schätze. Dem Psychotherapeuten Jahrgang 1970 war es gelungen, den exklusiven Nachlass des langjährigen stellvertretenden Chefredakteurs der Frösi Walter Stohr in Berlin zu erwerben.

Guido Weißhahn ist durch das „Mosaik“ zum Comicfan geworden. Hat nun einen Verlag „Holzhof Comics“, wo er Reprints herausgibt und den Club der DDR-Comicfreunde zusammenhält. Zur Ausstellungseröffnung in Großenhain erzählte er nicht nur, wie die Frösi im Berliner Verlag Junge Welt erdacht und in Dresden gedruckt wurde. Er kennt auch die Anekdoten rund um die Kinderzeitschrift mit der Spitzenauflage von 600 000 monatlichen Exemplaren. Sie wurde nämlich mit den aufwendigen Beilagen im Bautzner Gefängnis von Strafgefangenen verpackt: dem sogenannten Kommando Frösi. Da kam es auch mal vor, dass Aktbilder, die eigentlich ins „Magazin“ gehörten, in die Pionierzeitschrift geschmuggelt wurden. Oder, dass hinter einem Türchen der populären Weihnachtskalender stand: „Viele Grüße aus dem Knast“. Als 1987 rund 40 000 Strafgefangene amnestiert wurden, bekamen Verlag und Druckerei ein Problem.

Die Ausstellung macht deutlich, wie originell mit der Frösi der Spagat zwischen geforderter politischer Bildung der Jugend und Unterhaltung gelang. Immerhin hatte die Zeitschrift weit vor der Altbundesrepublik oder Frankreich die 3-D-Brille erfunden. Jeder frühere Leser wird sich noch an die kreativen Bastelbögen und die tollen Dioramen, an mitgelieferte Blumensamen oder an die Literaturklassiker als Comicserie erinnern. Für die Kunsterziehung waren die Bilder des Monats – denen im Museum eine eigene Vitrine gewidmet ist – wertvoll. Auch Sonderhefte mit Schallplattenfolien werden ausgestellt. Und natürlich die Helden, die die „Frösi“ über Jahre prägten: neben Otto und Alwin auch Ali und Archibald, Mäxchen Piffig oder eben Atomino, der der Ausstellung den Namen lieh.

Nicht versäumen darf man in der Schau einen Blick auf die Kaugummibilder, die es tatsächlich im Osten mit Otto und Alwin gab. Und das kam laut Guido Weißhahn so: Der Bubble Gum wurde in der DDR als Gestattungsproduktion hergestellt. Laut Vertrag mussten zehn Prozent der Ware im Land bleiben. Weil man den DDR-Kindern aber keine West-Kaugummibilder zumuten wollte, wurden in einer Hauruckaktion von einem Frösi-Zeichner 50 eigene Vorlagen hergestellt. Die waren dann zehn Jahre lang um die Westkaugummis in der DDR gewickelt.

Im März 1991 erschien die letzte Frösi. Sie schrieb ostdeutsche Zeitschriftengeschichte mit, wie andere Titel, die im Foyer gezeigt werden. „Unsere Kathrin hat die Bilder des Monats in einer Kunstmappe für den Unterricht gesammelt“, erinnert sich Erika Ullmann. Die tollen Ideen der Redaktion gefallen der früheren Lehrerin noch heute. Auch Familie Ferbert findet die Ausstellung klasse: „Was die damals für einen Aufwand getrieben haben – pfiffig trotz Materialknappheit.“

Das Museumsgebäude ist als Großenhainer Bastelbogen zu haben. Die Ausstellung läuft bis 24. September.

zur Startseite