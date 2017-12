Bilder des Jahres 2017 Komm, wir bauen uns ein Zentrum Bis 2021 will Freital seinen größten Makel beseitigen. Doch dazu sind weitere Anstrengungen nötig. Ein Kommentar.

Die Brache an der Ecke Dresdner Straße/Poisentalstraße in Freital wird bebaut. In diesem Jahr hat sich der Stadtrat für einen Investor entschieden. Dieser plant einen Mix aus Handel, Wohnen und Gastronomie. Das Leben soll sich rings um einen großen Stadtplatz tummeln.

Freital. Die Zukunft der Stadt erstrahlt in den Farben Blau und Weiß. Junge Menschen, die ihre Taschen lässig über der Schulter tragen, laufen über den Platz. Man redet miteinander. Kinder sitzen auf den Bänken, um die tief stehende Sonne zu genießen. Die Gebäude ringsum wirken sauber und offen. Der einwandfrei blaue Himmel ist nur durch ein paar Schönwetterwolken verdeckt. Wenn man die Ansichten für Freitals neues Zentrum betrachtet, bekommt man eine Ahnung, wie sich Stadtspitze und Investor das neue Zentrum Freitals vorstellen. Es geht nicht nur schnöde um den Bau von ein paar Häusern, sondern auch um eine Vision – von einer kommunikativeren, offeneren und etwas freundlicheren Stadt.

Viel und lange ist über das Grundstück an der Ecke Dresdner Straße/Poisentalstraße – einstmals stand hier das Gasthaus Sächsischer Wolf – diskutiert worden. Nachdem Freitals Ex-Oberbürgermeister Klaus Mättig den Verkauf der Fläche zunächst am Stadtrat vorbei ausschreiben wollte, zogen die Volksvertreter die Notbremse.

Es gab eine neue Ausschreibung, eine Bürgerbefragung, eine Vorauswahl der infrage kommenden Investoren und letztlich im September dieses Jahres einen Stadtratsbeschluss. Seitdem steht fest: Die sächsische RTLL-Gruppe darf Freitals neues Zentrum bauen. 20 Millionen Euro sollen investiert werden. Spätestens 2021, zum hundertsten Gründungsjubiläum der Stadt Freital, soll alles fertig sein.

Klingt nach dem perfekten Plan? Nein. Denn wie die vergangenen Wochen gezeigt haben, kann dieser nur teilweise aufgehen – weil die Erwartungshaltung an das RTLL-Projekt einfach zu groß und damit aus zwei Gründen unerfüllbar ist.

Erstens ist es per se gar nicht so einfach, in einer Stadt ein Zentrum zu bauen, die ein solches fast hundert Jahre lang nicht hatte. Oder präziser formuliert: Es zu bauen, ist durchaus relativ einfach, aber dass es auch als Zentrum wahrgenommen wird, ist umso schwieriger. Historisch gesehen ist Freital ein Zusammenschluss aus vielen kleinen Orten. In jedem dieser Orte gibt es Zentren, wie den Platz des Handwerks in Potschappel oder die Christuskirche in Deuben. Die Tallage und die daraus sich ergebende große Nord-Süd-Ausdehnung Freitals machen es schwer, den natürlichen Ort für ein Zentrum zu definieren. Sollen alle Freitaler das Zentrum als solches wahrnehmen, braucht es dort besondere Anziehungspunkte.

Diese kann die RTLL-Gruppe auf der verfügbaren Fläche aber nur bedingt bieten. Denn der Investor muss – das ist der zweite Punkt – auf die Wirtschaftlichkeit seines Vorhabens achten. Und da setzt der Investor vor allem auf die Dinge, die in Freital erwartbar gut laufen werden – Ladenflächen für große Einzelhändler und Wohnungen. Ein Platz in der Mitte, eine Treppe hinunter zur Weißeritz und eine Promenade entlang des Flusses sind die wenigen Zugeständnisse in Sachen Aufenthaltsqualität, die die Stadt dem Investor bislang abringen konnte. Dass er mit seinem Vorhaben vor allem auf Kommerz setzt, ist ihm aber nicht vorzuwerfen. Denn er allein trägt das unternehmerische Risiko.

Deswegen greift es zu kurz, alle Erwartungen an ein neues Freitaler Zentrum ausschließlich auf das Vorhaben Sächsischer Wolf zu konzentrieren. Dafür sollte man stattdessen den nahen Neumarkt, das City Center, das Technologiezentrum, das Mühlenviertel, die Lederfabrik, das Grundstück der Umweltdienste Becker und die zum Teil noch brachliegenden Grundstücke rundherum mit betrachten.

Das wissen die Stadt und der Stadtrat auch. Weil sich zuletzt alles auf die Investorensuche für das Areal Sächsischer Wolf fokussiert hat, ist das Thema in den vergangenen Wochen jedoch ein wenig in Vergessenheit geraten.

Das muss sich ab sofort ändern. Rathausspitze, Stadträte und letztlich alle Freitaler müssen darüber diskutieren, was Freitals neues Zentrum braucht und wo die fehlenden Puzzleteile entstehen können.

Wird die Fassade der Lederfabrik gebraucht, um dem Zentrum ein historisches Wiedererkennungszeichen zu geben? Wäre es sinnvoll, am Busbahnhof Deuben ein Hotel zu bauen? Wo ist Platz für das geplante Haus der Bildung? Und gibt es vielleicht doch noch die Chance, das von vielen gewünschte Kino zu bauen?

Diese und andere Fragen müssen jetzt beantwortet werden. Dann wird aus der Vision für Freitals neues Zentrum Realität.

