Komikerparade mit Winnetous Blutsbruder

Drei Herren immer in Schwarz und immer mit Sonnenbrille: Peter Kube (60), Tom Pauls (58) und Jürgen Haase (59). Am 20. August kommen sie als Zwinger-Trio mit ihrer „Komikerparade“ auf die Felsenbühne Rathen. © Robert Jentsch

In Lederkluft und lässig auf dem Rücken eines Pferdes sitzend, gibt Jürgen Haase seit Jahren auf der Felsenbühne Rathen Winnetous Blutsbruder Old Shatterhand. Am Sonntag jedoch steht der in Cossebaude lebende Schauspieler in feinem Zwirn und mit Sonnenbrille im Sand des Wehlgrundes, wie auch seine beiden Kollegen, die sonst ebenfalls beruflich dort zu tun haben: Peter Kube, der Schauspieldirektor der Landesbühnen Sachsen, und Tom Pauls, der Rathener, erst jüngst wieder als Quasimodo gefeiert. Zusammen sind die drei Herren seit 35 Jahren das Zwinger-Trio, das nun auf Europas schönster Naturbühne zu seiner „Komikerparade“ einlädt.

Herr Haase, Sie waren 24 Jahre alt, als Sie mit dem Zwinger-Trio zum ersten Mal aufgetreten sind. Wissen Sie noch, wo das war und was genau passiert ist?

Ja, das weiß ich noch. Es war der erste Jahrestag des Freundeskreises Ballett der Staatsoper Dresden. Die neu aufgebaute Semperoper war noch gar nicht eröffnet, aber Freundeskreise gab es schon reichlich. Wir als Theaterstudenten hielten es natürlich mit dem Ballett, wegen der attraktiven Tänzerinnen. Tom Pauls, Peter Kube und ich wurden gefragt, ob wir bei diesem Jahrestag auftreten könnten, damit es nicht so langweilig wird. Wir sagten zu, aber hatten keinen Plan. Da fiel uns ein, dass wir ja die schwarze Fräcke vom Männertag anziehen könnten. Sonnenbrille auf und los geht es.

Peter spielte Gitarre, Tom war der weinerliche Sänger-Typ, und ich sollte am besten gar nichts sagen, als der tumbe Schlagzeuger. So machten wir es dann – und nach fünf Minuten lachten sich alle scheckig, obwohl wir doch ernst blieben. Bald wurde daraus ein abendfüllendes Programm: Wir präsentierten Musiktitel aus allen möglichen Regionen von China bis Amerika, eine musikalische Weltreise. Zu DDR-Zeiten war das Ganze sogar hochpolitisch.

In einer Ehe hätte das Zwinger-Trio die Zeit zwischen silberner und goldener Hochzeit erreicht, die Leinen-Hochzeit. Wie bleibt man 35 Jahre zusammen?

Vielleicht ging das so lange gut, weil wir gänzlich verschiedene Typen sind. Tom war der musikalische Leiter, Peter der dramaturgische und ich – weil ich der Einzige war, der ein Telefon hatte – der Manager. Über die vielen Jahre sind wir uns aber auch nicht zu sehr auf den Geist gegangen, hielten keinen so engen privaten Kontakt. Das war sicher gut so. Ein großes Glück für unsere stabile Beziehung ist, dass wir uns blind verstehen, im Grunde auf Zuruf. Einer improvisiert etwas, der andere macht gleich einen Liedtext daraus. Das ist der Geist des Zwinger-Trios.

Kann es sein, dass der Erfolg des Trios in Sachsen zwar enorm ist, außerhalb aber bescheiden blieb?

Das ist schon etwas komplexer. Unser Erfolg ging über Sachsen hinaus. In der DDR verstand uns jeder. Ob an der Ostsee oder in Thüringen, wir hatten überall unsere Fans. Deutschlandweit gibt es eher ein Nord-Süd-Gefälle. Im Rheinland war alles noch wunderbar, in Schleswig-Holstein wurde es schwieriger. Wir sind nach der Wende aber nicht mehr gern so weit gefahren, denn Westgeld konnten wir ja auch zu Hause verdienen.

Wer schreibt die Texte?

Das verteilt sich. Wir setzen uns vor einem neuen Programm meist zwei, drei Wochen zusammen. Jeder erhält seine Aufgaben. Für das neue Programm „Komikerparade“ hat Peter Kube das Grundgerüst gebaut, den Rest der Texte ergänzen wir dann alle zusammen. Wir sind Teamworker.

Worauf darf sich das Publikum in Rathen freuen?

Die „Komikerparade“ ist eine Reminiszenz an unsere 35-jährige Geschichte und an unsere Vorväter und Vormütter, also unsere Vorbilder. Wir bearbeiten einige Themen von durchaus sehr bekannten sächsischen Komikern wie Lene Voigt, Eberhard Cohrs oder Rolf Herricht und Joachim Preil. Die Älteren unter uns werden sich wohl noch an die Schallplatten mit dem Titel „Komiker-Parade“ erinnern, von denen die erste Folge 1964 erschienen ist. Wir haben da viel gestöbert und einige interessante Sachen auf die fürs Zwinger-Trio typische Weise umgesetzt.

Welche zum Beispiel?

Das wird nicht verraten. Es sind bekannte Sketche dabei, wir hatten schon Veranstaltungen, da haben die Leute die Texte mitgesprochen! Ich hätte das allerdings auch gekonnt, die erste „Komiker-Parade“ kannte ich auswendig.

Wie kam das?

Ganz einfach: Es war die einzige Schallplatte meiner Eltern, die sie sich selbst mit ihrem ersten Plattenspieler zu Weihnachten geschenkt hatten. Die habe ich dann als Kind hoch und runter gehört.

In Rathen sind Sie sonst vor allem Old Shatterhand. Wie lange werden Sie noch Winnetous Blutsbruder sein?

Ich bin sehr gerne auf der Felsenbühne. Der „Shatterhand“ ist ja quasi meine größte Rolle – ich glaube, den habe ich 22 Sommer lang gespielt, da hängt man schon daran. Allerdings will ich damit nicht noch als Rentner agieren – schließlich ist die Figur bei Karl May Mitte 20. Und meine Gelenke melden sich auch langsam immer mehr. Nächstes Jahr werde ich 60, und das ist dann auch meine letzte Spielzeit als Winnetous Blutsbruder. Dann sollen sich endlich mal die jungen Kerle prügeln.

Und das Zwinger-Trio? Ist das auch schon reif für die ewigen Jagdgründe?

Nein, dafür sind wir noch nicht zu alt. Ich würde mich freuen, wenn wir den vierzigsten Geburtstag schaffen. Das sollte doch irgendwie zu machen sein.

Gespräch: Ulf Mallek und Thomas Morgenroth

Termin: „Komikerparade“ mit dem Zwinger-Trio am 20. August, 19 Uhr, auf der Felsenbühne Rathen. Tickets im Vorverkauf gibt es unter anderem an der Kasse an der Felsenbühne, 035024 7770, oder im Internet hier www.landesbuehnen-sachsen.de

