Komet-Chef im Radio Gunter Pöhle hat ein traditionsreiches Unternehmen in die Marktwirtschaft geführt. Wie ihm das gelang, berichtet er am Dienstagabend im MDR.

Komet-Geschäftsführer Gunter Pöhle mit Produkten seines Unternehmens. © Uwe Soeder

Von Eierkuchenmehl bis Speiseeispulver – die Produkte der Firma Komet aus Großpostwitz sind vor allem Verbrauchern im Osten Deutschlands gut bekannt. Chef Gunter Pöhle berichtet am Dienstagabend in einer Diskussionsrunde im MDR-Radio Sachsen, wie es gelang, das traditionsreiche Unternehmen über die Wende zu retten. Zu Gast bei „Dienstags direkt“ sind zwischen 20 und 23 Uhr neben Pöhle auch Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch, der über den Wandel eines Kohlebergbauzentrums zur schrumpfenden Stadt spricht, und Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Er erinnert sich, wie er in seiner Zeit als Oberbürgermeister von Leipzig um den Autokonzern BMW und den Logistikriesen DHL warb.

Die Runde ist Teil des MDR-Thementags „Wer bezahlt den Osten?“. Unter diesem Titel startet diesen Dienstag, 22.05 Uhr, im MDR-Fernsehen eine dreiteilige Dokumentation, die unter anderem der Frage nachgeht, wer von den 1,6 Billionen Euro Transferleistungen, die seit 1990 in den Osten Deutschlands geflossen sind, tatsächlich profitiert hat. (szo)

