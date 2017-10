Kombi soll raus aus dem Keller Der Kinder- und Jugendtreff zieht nach mehr als 20 Jahren im Untergeschoss nach oben. Vor allem Eltern dürfte das freuen.

Der Kinder- und Jugendtreff befindet sich derzeit noch im Keller des Mehrzweckgebäudes, soll aber bald schon in die zweite Etage ziehen. Während der Umbauarbeiten hat die Kombi wie gewohnt geöffnet.

Die Wände sind schwarz und mit fluoreszierender Farbe bemalt, die Decke hängt tief, und Fenster gibt es im Eingangsbereich des Nünchritzer Kinder- und Jugendtreffs Kombi auch nicht. „Die Eltern sind oft geschockt, wenn sie hier reinkommen“, sagt der Leiter der Einrichtung Martin Rettig lachend. Doch die Nutzer des Hauses stehen auf das Keller-Ambiente.

15 bis 25 Besucher im Alter von zwölf bis 27 Jahren kommen täglich in den Karl-Liebknecht-Ring, zu Veranstaltungen sind es schon mal hundert. Viele wollen sich dort einfach mit Freunden treffen – kickern, Darts spielen und dabei eine Cola an der kleinen Bar trinken. Andere kommen wegen der Musik, probieren sich im Probenraum aus oder nehmen sogar eigene Platten auf. Wieder andere wollen eigene Shirts in der Siebdruckwerkstatt kreieren oder Tischtennis spielen. Möglichkeiten gibt es viele, und das jeden Tag. „Hier muss keiner auf der Straße rumhängen“, sagt Martin Rettig und weiß, dass so ein Jugendtreff längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist. In Kommunen ringsum haben die Clubs in den vergangenen Jahren reihenweise dichtgemacht. In Nünchritz aber halten die Volkssolidarität, die Gemeinde und der Landkreis an dem Konzept fest, das Anfang der 1990er mit einer Gruppe Jugendlichen seinen Anfang nahm.

Jugendliche wie Martin Rettig, der selbst mit 14 das erste Mal in der Kombi abhing, sich später ehrenamtlich engagierte und die Einrichtung seit 2008 leitet. Der dreifache Vater ist der einzige Hauptangestellte, „ohne die Ehrenamtlichen ginge es hier nicht“, sagt der 36-Jährige. „Das ist der Klub der Jugendlichen, auch wenn ich hier angestellt bin.“ Stammnutzer bekommen auch schon mal den Schlüssel, um selbst aufzuschließen. Und Konzerte oder andere Events gibt es eben auch nur dann, wenn die Nutzer selbst mitziehen. Und das tun sie oft. Bekannte Bands wie Freygang oder Tomte traten schon in Nünchritz auf. An diesem Geburtstagswochenende steht Hardcore und Metal auf dem Programm, am Wochenende darauf gibt es Punkrock – und das wird wohl auch eines der letzten Konzerte vor dem großen Umbau sein. „Denn nach 24 Jahren kommen wir raus aus dem Keller“, kündigt Rettig an. In der nächsten Woche starten die Umbauarbeiten im sogenannten Südostflügel des Mehrzweckgebäudes Kombi.

Nachdem der benachbarte Gebäudeteil, in dem der Hort Schwalbennest untergebracht ist, bereits umfangreich saniert wurde, ist jetzt der Teil dran, der Kinder- und Jugendtreff sowie Gemeindearchiv beherbergt. Bis Ende dieses Jahres sollen zunächst die Fenster erneuert werden und die Fassade eine Dämmung erhalten. Bis zum Frühjahr folgt dann der Umbau im Inneren des Hauses. Die Vergabe der Aufträge für insgesamt knapp 135 000 Euro wurde bereits durch den Gemeinderat beschlossen, weitere Arbeiten sollen folgen.

2019 will der Klub dann endgültig in der zweiten Etage des Gebäudes angekommen sein, im Stock darunter soll es einen großen Veranstaltungsraum für Lesungen und Konzerte geben. „Ich freu’ mich drauf“, sagt Martin Rettig. Zumal er und seine engsten Mitstreiter schon jetzt in die Planungen einbezogen werden. Den Bruch, den es dann vielleicht geben wird, sieht er deshalb auch eher als Chance, um neues Publikum anzuziehen. Und vielleicht fühlen sich ja dann auch die Eltern ein bisschen wohler – so ohne Keller-Flair.

Der Kinder- und Jugendtreff Kombi im Karl-Liebknecht-Ring in Nünchritz feiert am Sonnabend, 28. Oktober seinen 24. Geburtstag. Ab 20 Uhr gibt es Hardcore und Metal mit den Bands Myra, The Sleeper und Rack.

