Kollision und Diebstahl Ein Einparkmanöver geht in Sebnitz schief. In Neustadt verschwindet ein Ford.

Beim Einparken hat es gekracht. Auf einem Parkplatz wollte der Fahrer (50) eines Opel Vivaro am Montagvormittag gegen 11 Uhr an der Finkenbergstraße rückwärts einparken. Dabei stieß er gegen einen Lada. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 1 000 Euro, teilt die Polizei mit.

Etwa zur gleichen Zeit wurde in Neustadt ein Diebstahl gemeldet. In den vergangenen Tagen ist vom Gelände eines Autohauses an der Bischofswerdaer Straße ein schwarzer Ford Mondeo Turnier verschwunden. Der Wert des noch nicht zugelassenen Wagens beträgt circa 25 000 Euro. (szo)

