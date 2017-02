Kollision mit Schneepflug

Mit ungesicherter Ladung auf der Autobahn Bautzen. Einen gefährlichen Transport haben Autobahnpolizisten am Montagnachmittag auf der Autobahnraststätte bei Bautzen entdeckt. Ein Laster der Marke Iveco war mit zwei Tonnen Fahrzeugteilen beladen, die vollkommen ungesichert waren. Die Beamten trugen dem 59-jährigen Fahrer auf, die Ladung zu verzurren. Erst danach durfte er seine Fahrt in Richtung Dresden fortsetzen. Auf den Fernfahrer wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zukommen, mit der sich die Bußgeldstelle der Landesdirektion befassen wird.

Ohne Fahrerlaubnis gefahren Bautzen. Gleich zwei Fahrzeuge, deren Fahrer keine Fahrerlaubnis hatten, haben Bundespolizisten in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn nahe Bautzen gestoppt. Ein 43-Jähriger lenkte einen Ford Galaxy, ein 39-Jähriger einen VW Passat, obwohl es ihnen per Gerichtsbeschluss untersagt worden war. Damit war die Fahrt erst einmal zu Ende, nun befasst sich die Staatsanwaltschaft mit den Straftaten.

Auf Parkplätzen angeeckt und weitergefahren Bautzen. Zwei Zusammenstöße auf Parkplätzen haben sich in den letzten Tagen in Bautzen ereignet, bei denen die Unfallverursacher sich aus dem Staub gemacht haben. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montagnachmittag, zwischen 14 und 15 Uhr, fuhr auf dem Lidl-Parkplatz ein vermutlich blaues Fahrzeug gegen einen parkenden weißen Škoda Fabia. Es entstanden 1500 Euro Schaden. Der andere Unfall hat sich zwischen Freitag und Montagmorgen auf dem Parkplatz am Bahnhof ereignet. Hier wurde ein silberner BMW an mehreren Stellen von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Schaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Wer die Kollisionen gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen auch telefonisch unter 03591 3560 entgegen.

Zwei Transporter aufgebrochen Ottendorf-Okrilla. Am vergangenen Wochenende sind in Ottendorf-Okrilla zwei Transporter aufgebrochen worden. Zwischen Freitag und Montagmorgen entwendeten die Täter aus einem in der Radeburger Straße parkenden VW-Transporter unter anderem eine Bohrmaschine, einen Kompressor sowie ein Gasdruckmessgerät. Der Wert der Beute wird auf 2800 Euro geschätzt. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Der zweite Transporter wurde in der Nacht zu Montag in der Gartenstraße geknackt. Von der Ladefläche verschwanden unter anderem einen Bohrhammer, eine Flex sowie eine Minikreissäge im Wert von 1000 Euro. Sachschaden entstand keiner.