Kollision mit Räumfahrzeug

Sebnitz. Der Fahrer (49) eines Suzuki fuhr am Sonntagnachmittag auf dem Neustädter Weg in Sebnitz mit seinem Auto auf ein Winterdienstfahrzeug Dongfeng (Fahrer 62) auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4200 Euro geschätzt.

Bad Schandau. Einen schwarzen VW Golf 5 haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag von der Sebnitzer Straße in Bad Schandau gestohlen. Der Zeitwert des sieben Jahre alten Fahrzeuges ist nicht bekannt.

Seat rutscht an Verkehrsschild

Wilschdorf. Die Schneeglätte war der Grund für einen unfall am Sonntagvormittag in wilschdorf. Die 23-jährige Fahrerin eines Seat war auf der Alten Hauptstraße aus Richtung Stolpen in Richtung Pirna unterwegs. In Höhe des Abzweiges Rennersdorf kam sie auf der winterglatten Fahrbahn ins mit dem Auto Rutschen und von der Fahrbahn ab. Dabei stieß der Pkw gegen ein Verkehrsschild. Es entstand Schaden von etwa 300 Euro.