Kollision mit Radfahrerin Eine Pkw-Fahrerin übersieht eine 29-Jährige, die mit einem unbeleuchteten Fahrrad auf der Vorfahrtsstraße unterwegs ist. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin verletzt sich dabei.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Am Freitag, gegen 18.30 Uhr, fuhr die 53-jährige VW-Fahrerin die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Ludwig-Böttger-Straße. Beim Versuch, die Kreuzung zur Kurt-Mauersberger-Straße zu überqueren, beachtete die VW-Fahrerin offensichtlich nicht ausreichend eine 29-jährige Radfahrerin, welche sich auf der vorfahrtsberechtigten Kurt-Mauersberger-Straße befand. Es kam zur Kollision mit der Radfahrerin, welche die Beleuchtung am Fahrrad nicht eingeschaltet hatte. Die 29-Jährige verletzte sich hierbei leicht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. (DA)

