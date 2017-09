Kollision mit Linienbus

Bei Ausweichmanöver schwer verletzt Königswartha. Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag in Wartha ereignet. Ein 58-Jähriger war mit einem Unimog-Laster samt Hänger auf dem Schlossweg in Richtung Steinitz unterwegs. Als er nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen will, gerät der nach rechts von der Straße ab. Dadurch kippt der Unimog um. Der Fahrer wird schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs sei einfach weggefahren. Es entstand Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Zwei Auffahrunfälle an gleicher Stelle Leppersdorf. Gleich zweimal mussten Polizeistreifen am Montag an der Autobahnauffahrt Pulsnitz anrücken. Wegen der Baustelle steht dort in Richtung Dresden ein Stoppschild. Zwei Autofahrer erkannten das Bremsmanöver der jeweils Vorausfahrenden zu spät und hatten den Sicherheitsabstand zudem nicht eingehalten. Bei den Kollisionen wurde zwar niemand verletzt, jedoch entstand Schaden von jeweils 3.000 Euro. Abschleppunternehmen rückten an, um die havarierten Pkw zu bergen.

Radlerin angefahren und verletzt Bautzen. Beim Abbiegen hat Montagvormittag ein 77-Jähriger eine 83-jährige Radfahrerin angefahren. Der Mann fuhr mit seinem Polo auf der Mättigstraße und wollte nach rechts in die Löbauer Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Radlerin, die zwar auf dem Radweg, jedoch in der falschen Richtung gefahren ist. Die Frau wurde leicht verletzt, und es entstand Schaden in Höhe von 2.500 Euro.

Magere Blitzerausbeute Göda. Nur 17-mal hat es am Montag bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei in Göda geblitzt. Parallel zum stationären Blitzer auf der Bautzener Straße haben die Beamten während fünfeinhalb Stunden das Tempo von 1.000 Fahrzeugen gemessen. Schnellster war der Fahrer eines Opel, der mit Tempo 77 anstatt erlaubten 50 Stundenkilometern gefahren ist. Das kostet ihn 100 Euro und bringt ihm zudem einen Punkt ein.