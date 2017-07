Kollision mit fünf Fahrzeugen Ein Skoda löst eine Kettenreaktion aus. Ein Opel schleudert bei dem Auffahrunfall auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem Lkw zusammen. Das war noch nicht alles.

Am Abzweig nach Reichenbach krachte es Dienstagnachmittag. Fünf Fahrzeuge waren bei diesem Auffahrunfall betroffen. © Roland Halkasch

:Ein Auffahrunfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der S 177 in Klipphausen ging nach Polizeiangaben glücklicherweise noch glimpflich aus. Am Abzweig nach Reichenbach stießen fünf Fahrzeuge zusammen. Die Fahrerin eines Pkw Skoda Octavia war in Richtung Wilsdruff unterwegs. Vermutlich übersah sie die verkehrsbedingt bremsenden Fahrzeuge. Sie fuhr ins Heck eines Opel Zafira und schob ihn auf einen Mitsubishi und einen Mercedes-Benz. Der Opel schleuderte noch auf die Gegenfahrbahn und krachte hier mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Anschließend landete der Opel in den Straßengraben. Fünf Personen wurden bei diesem Unfall leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Staatsstraße musste gesperrt werden. (SZ)

zur Startseite