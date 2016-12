Kollision bei Wurgwitz Zwei Fahrzeuge sind aufeinander geprallt. Auf der Fahrbahn zwischen Freital und Kesselsdorf kommt es zu Behinderungen.

Aktuell wird die Unfallstelle gesichert und die Verletzten behandelt. © Tobias Winzer

Freital. Auf der Straße zwischen Wurgwitz und Kesselsdorf hat es am Nachmittag gekracht. Ersten Erkenntnissen zufolge prallten zwei Autos aufeinander. Ein Fahrer wurde schwer verletzt, ein anderer leicht. Die Straße in Richtung Freital-Wurgwitz wurde für die Bergungsarbeiten und Unfallforschung voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Kesselsdorf wird an der Unfallstelle vorbeigleitet. Feuerwehr- und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. (szo)

