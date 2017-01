Kollision am Stadtrand Ein Lkw und ein Pkw stießen am Donnerstagmittag in Bischofswerda zusammen.

Das Auto wurde bei dem Unfall auf der S 111 in Bischofswerda stark beschädigt. © Rocci Klein

Ein Unfall hat sich am Donnerstagmittag auf der Staatsstraße 111 am Bischofswerdaer Stadtrand ereignet. Dabei kollidierte ein Lkw mit einem Pkw. Der Lasterfahrer hatte nach ersten Informationen offenbar an der Einfahrt einer Tankstelle kurz zurückgesetzt und dabei den hinter ihm fahrenden Pkw übersehen. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang des Unfalls. (rk)

