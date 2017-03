Kollision am Abzweig Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag in Großröhrsdorf zusammengestoßen. Die Ursache ist noch unklar.

© Rico Löb

Auf der Bahnhofstraße in Großröhrsdorf sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Abzweig zur Brauereistraße. Ersten Informationen nach wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr musste aber anrücken, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei. (rl)

