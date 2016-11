Kollektiver Monolog Das Vielfalt-Bündnis holte die Bühne für Menschenrechte mit ihren Asyl-Dialogen in den Ort. Bereits im Vorfeld sorgten diese für Widerspruch. Stoff für einen spannenden Abend. Eigentlich.

Akteure der Bühne für Menschrechte. Am Montagabend waren sie mit ihrem aktuellen Programm „Die Asyl-Dialoge“ in der Evangelischen Hochschule Moritzburg zu Gast. © SZ/Sven Görner

Als Dialog wird gemeinhin ein Gespräch zwischen Vertretern verschiedener Gruppen bezeichnet, die sich um gegenseitiges Verständnis bemühen. Zumindest aber eine Unterhaltung zwischen zwei oder mehreren Personen. Beim Thema Asyl ist der Gesprächsbedarf nach wie vor groß. Obwohl oder gerade weil sich die Positionen von Befürwortern und Gegner auch hierzulande seit der unkontrollierten Grenzöffnung im vergangenen Jahr immer mehr verhärtet haben.

Wenn sich Künstler solch eines brisanten Themas annehmen und im Anschluss noch ein Publikumsgespräch geplant ist, verspricht das ein spannender Abend zu werden. Erst recht, da schon vor dem Auftritt am Montagabend ein Filmausschnitt und verschiedene Aussagen auf der Internetseite der Bühne für Widerspruch in Moritzburg gesorgt haben. Denn diese Einblicke machen sehr deutlich, dass es in dem Stück neben dem Schildern einzelner Flüchtlingsschicksale vor allem auch darum geht, wie Abschiebungen verhindert werden können. Und das nicht auf dem Rechtsweg, sondern mit Aktionen jenseits legaler Mittel. Manch einer vermutete daher, dass mit dem Stück zum Rechtsbruch aufgefordert wird. Unter dem Mantel der Kunstfreiheit.

Denn statt fiktiver oder künstlerisch verfremdeter Geschichten bekamen die rund 80 Gäste in der Evangelischen Hochschule dokumentarisches Theater zu sehen, wie ein Mitglied der Bühne eingangs des Abends betonte. Gekürzte Originaltexte von mit Flüchtlingen geführten Interviews. Dazu Gedanken von Menschen, die den Asylsuchenden helfen. Bei dieser Konstellation wurde dann auch sehr schnell deutlich, dass nicht zwangsläufig ein Dialog entsteht, wenn mehrere Leute auf der Bühne stehen und etwas sagen.

Denn zwischen die berührenden Einzelschicksale der unter anderem aus Pakistan, Irak und Tschetschenien stammenden Flüchtlinge mischten sich die Aussagen der Unterstützer, die keinen Zweifel daran ließen, was sie vom offiziellen Umgang mit Flüchtlingen hierzulande halten. So auch die, dass deutsche Gesetze und Beamte nicht die Freunde der Flüchtlinge sind. Wie ein roter Faden zog sich zudem die Ablehnung der Arbeit der Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration durch den Abend.

Dass dort Entscheidungen gefällt werden, die nicht immer nachvollziehbar sind, ist unbenommen. Doch zum Recht auf Asyl gehört auch, dass Menschen das Land wieder verlassen müssen. Das ist eine Voraussetzung dafür, dieses einklagbare Recht auch künftig zu garantieren. Wenn dann eine Unterstützerin sagt: „Ich habe in meinem Kopf überhaupt nicht realisiert, dass Flüchtlinge, die hier sind und für die wir eine Willkommenskultur aufbauen, für die ich gucke, dass die Deutsch lernen, dass die auf einmal abgeschoben werden“, zeugt das von einer gewissen Weltfremdheit.

Etwas ganz anderes ist es, wenn sich die Helfer versammeln und die Tür des Asylheims blockieren, um auf diese Weise die Abschiebung eines Bewohners zu verhindern. Und wenn aus dieser spontanen Aktion zivilen Ungehorsams Routine wird und dafür sogar ein Netzwerk entsteht, auf dessen Telefonlisten auch Spitzel und Leute von der Polizei stehen könnten – so der O-Ton –, bekommt die Sache eine andere Dimension. Dass die Darsteller auf der Bühne am Ende obendrein verkünden, dass dieses Bündnis in Osnabrück bisher schon 33 Abschiebungen verhindern konnte und damit für viele bundesweit zum Vorbild geworden sei, ist schließlich nur noch das Finale eines kollektiven Monologs.

Wer dem Thema Asyl kritisch gegenübersteht, dürfte mit solch einer einseitigen Sicht kaum zu erreichen sein. Doch auch Mitglieder des Bündnisses Vielfalt Moritzburg hätten sich eine differenzierte Darstellung gewünscht. Umso wichtiger wäre es gewesen, im Anschluss über das Stück zu sprechen, um wenigstens so noch zum Dialog zu kommen. Doch dem verweigerten sich die Akteure der Bühne für Menschrechte. Statt auf dem Podium nahmen sie lieber unter den Zuschauern Platz und hörten zu, was die Moritzburger Helfer und Flüchtlinge zu berichten hatten.

Aber vielleicht haben die Bühnen-Leute so ja wenigstens den kleinen Flyer der Diakonie Sachsen in die Hand bekommen, der dort auf den Stühlen lag. Und vielleicht sogar einen Blick hineingeworfen. In dem kleinen Faltblatt sind Anregungen zusammengefasst, die wohl vor allem Mitarbeitern von Einrichtungen der Diakonie dabei helfen sollen, mit Kollegen, Bewohnern und Patienten in der heutigen Zeit im Gespräch zu bleiben.

Unter dem Stichwort Selbstreflexion steht dort unter anderem, dass bei einem Gespräch oder einer Diskussion ehrlich die eigene Meinung vertreten werden sollte, man aber auch gleichzeitig offen sein soll für andere oder neue Sichtweisen. Zudem sollte man überprüfen, wo man selbst steht. „Glauben Sie: Ich gehöre zu den Guten, zu denen mit Durchblick? Setzen Sie Ihren Standpunkt absolut und wollen auf jeden Fall den anderen überzeugen? Sind Sie wirklich bereit, auf den anderen zu hören? – So ist Dialog möglich.

