Kollegenhilfe mit historischem Sahnestück Das Zimmerer- und Holzbaugewerbe Westfalen hat das Schießhaus gekauft. Sächsische Handwerker profitieren davon.

Scheinbar umzingelt von Neubauten: Das historische Schießhaus gehört jetzt dem Zimmerer- und Holzbaugewerbe Westfalen. © Christian Juppe

Eines der ältesten Gebäude Dresdens hat einen neuen Besitzer – streng genommen sogar zwei. Das historische Schießhaus wird vom Zimmerer- und Holzbaugewerbe Westfalen und dem sächsischen Zimmererverband übernommen. Während das Restaurant von dem Wechsel nicht betroffen ist, soll im Obergeschoss des Hauses eine gemeinsame Geschäftsstelle und ein „Treffpunkt des Handwerks“ entstehen. Am Samstag, 29. April, wird Oberbürgermeister Dirk Hilbert um 16 Uhr symbolisch die Schlüssel an die Handwerker übergeben.

Der eigentliche neue Eigentümer der geschichtsträchtigen Immobilie ist der westdeutsche Verband, der ursprünglich seinen Sitz im rund 450 Kilometer entfernten Olsberg im Sauerland hat. „In Dresden werden wir nur eine Nebengeschäftsstelle haben“, erläutert Matthias Eisfeld, sowohl Geschäftsführer des sächsischen als auch des westfälischen Zimmererverbandes und somit das Bindeglied zwischen den beiden Handwerkervereinigungen. Seit etwa vier Jahren bestünden freundschaftliche Kontakte zwischen den ost- und westdeutschen Zimmerern, es gebe einen regen Austausch und sogar konkrete Kooperationen bei Projekten. Dabei würden sich auch eher kleine sächsische Betriebe mit Partnern aus Westfalen größere Aufträge zutrauen, die sie allein nicht stemmen könnten. „Die räumliche Distanz ist dabei dann aber doch noch so groß, dass man nicht befürchten muss, dass man sich einen neuen Konkurrenten ins Revier holt“, erläutert Eisfeld. Auch die Verbände würden sich durch die verstärkte Zusammenarbeit nicht ins Gehege kommen. Beide seien eigenständige Körperschaften des privaten Rechts und würden von den jeweiligen Landeswirtschaftsministerien beaufsichtigt. „Allein das spricht schon gegen eine Verschmelzung“, sagt Matthias Eisfeld. „Ich muss also weiter aufpassen, welchen Briefbogen ich benutze.“

Dass sich die Verbände dennoch eine gemeinsame Adresse in der Dresdner Altstadt zulegen, habe ganz handfeste Gründe. Zum einen hätten die sächsischen Zimmerer nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt, sich eine eigene Geschäftsstelle zu leisten. Zum anderen hätten die in Olsberg zur Miete residierenden Westfalen seit Jahren nach repräsentativem Eigentum gesucht. Als dann die Kreishandwerkerschaft Dresden das historische Schießhaus veräußern wollte, schlug Eisfeld seinem Verband den Kauf des Hauses und des 3 000 Quadratmeter großen Areals vor. „Die Lage ist sensationell, von der Güte und der historischen Dimension hätten wir in Westfalen nicht einmal ansatzweise etwas Ähnliches gefunden. Ein Sahnestück“, schwärmt Eisfeld, der die Vertreter der insgesamt 750 im Verband vertretenen Mitgliedsbetriebe nicht lange überzeugen musste: „Die Entscheidung zum Kauf fiel einstimmig.“ Neben der freundschaftlichen Unterstützung der 70 im sächsischen Innungsverband organisierten Unternehmen spielte dabei auch die hohe Bautätigkeit in Dresden und Umgebung eine Rolle. „Die Stadt hat sich sensationell entwickelt, ein Hammer, was hier passiert“, sagt Eisfeld. Das ziehe natürlich auch das Handwerk an. „Und das Umherwandern gehört schließlich seit Jahrhunderten zum Zimmererhandwerk dazu.“ In der gemeinsamen Geschäftsstelle in dem im Jahr 1554 errichteten und 1945 unbeschädigt gebliebenen Gebäude sollen zukünftig auch Schulungen etwa für spezielle Holzbau-Software durchgeführt werden. Auch würden andere Gewerke angesprochen, beispielsweise Maler mit Seminaren zu Holzfarben oder Elektriker mit Informationen zum Verlegen von Leitungen im Holzhaus.

Ganz traditionell treten die sächsisch-westfälischen Zimmerer bereits am Samstag um 11 Uhr beim Dresdner Frühjahrsmarkt auf dem Altmarkt auf: Dann werden die Handwerker mit reiner Muskelkraft den Maibaum in die Höhe stemmen.

zur Startseite