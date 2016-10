Kolbestraße drei Wochen dicht Die Straße in Bischofswerda bekommt eine neue Schwarzdecke.

Auf der Kolbestraße in Bischofswerda wird gebaut. © dpa

Arbeiten zur Erneuerung der Schwarzdecke auf der Maximilian-Kolbe-Straße in Bischofswerda Süd haben am Montag planmäßig begonnen. Mitarbeiter der Bistra Bau GmbH & Co. KG Putzkau begannen am Morgen, den alten Asphalt abzufräsen. Anschließend wird eine neue Deckschicht aufgebracht. Die Arbeiten sollen bis zum 11. November abgeschlossen werden. Gebaut wird bei Vollsperrung. Es gibt nur einen Bauabschnitt, sodass die gesamte Kolbestraße zwischen der Thälmannstraße und der Kindertagesstätte „Regenbogenvilla“ nicht befahren werden darf – auch nicht von Anliegern.

Rund 150 Pkw-Stellplätze im Wohngebiet Süd stehen damit nicht zur Verfügung. Die Stadtverwaltung verweist Anlieger auf den Parkplatz am Heizhaus an der Belmsdorfer Straße. Die Kindertagesstätte ist während der Bauzeit über den Hof der einstigen Schule an der Bonhoefferstraße zu erreichen. Am Montagmorgen, als Eltern ihre Kinder brachten, klappte das reibungslos. Im Schulhof gibt es ausreichend Pkw-Stellplätze. Von dort sind es durch den Garten der Kita nur wenige Meter bis ins Haus der Tagesstätte.

Den Schulhof auch Anliegern fürs Parken freizugeben, schloss die Stadtverwaltung im Vorfeld aus. Aus Gründen der Sicherheit werde das Areal mit Kita, Grundschule und Kunstrasenplatz nachts abgeschlossen, sagte Rathaussprecher Sascha Hache auf Anfrage. (szo)

