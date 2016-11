Kolbestraße bis Dienstag gesperrt Bischofswerdas über Jahre schlechteste Straße hat seit Mittwoch einen neuen Belag. Befahren werden kann sie aber noch nicht wieder.

Mittwoch kam der neue Asphalt auf die Kolbestraße. © Steffen Unger

Die Kolbestraße und die angrenzenden Parkplätze stehen nächste Woche wieder zur Verfügung. Zwar konnte trotz des leichten Wintereinbruchs in dieser Woche der neue Straßenbelag aufgebracht werden. Aber Arbeiten am Straßenrand stehen nun noch an. Auch für diese Restarbeiten braucht es Baufreiheit, sagte Bischofswerdas Bauhofleiter Sven Ganze.

Auf der gesamten Straßenlänge wird zwischen der Fahrbahn mit ihrem neuen Belag und den auf beiden Seiten angrenzenden Flächen, auf denen die Autos parken, eine Fuge geschnitten. Dabei kommt Technik zum Einsatz, die viel Staub aufwirbelt. Deshalb sollten Autos dort nicht stehen, schließt man vielleicht auch die Fenster zur Straßenseite. Die offene Fuge wird anschließend mit Heißbitumen verfüllt. Die Schicht verbindet Straße und Parkstreifen dauerhaft. Geschnitten werden kann bei jedem Wetter. Das Schließen der Fuge ist nur bei trockener Witterung möglich. Sollte es zu Wochenbeginn nass sein, verschieben sich die Arbeiten und damit die Freigabe der Straße, so der Bauhofleiter.

Der Belag der Stellplätze wurde nicht erneuert. Dafür wären die Vermieter Wohnungswirtschaft und Bau GmbH sowie Wohnungsgenossenschaft zuständig gewesen. Die Sanierung der Straße gab die Stadt in Auftrag, bezahlt mit Geld aus einem Förderprogramm des Freistaates. Seit Mitte Oktober baut das Unternehmen Bistra an der Straße. Am Mittwoch wurde die vier Zentimeter dicke Deckschicht aufgebracht. Wegen tiefer Schlaglöcher und Aufbrüchen im Asphalt war die Erneuerung der Straße wichtig. (szo)

