Kokain in Socke geschmuggelt Pirnaer Zöllner entdeckten im internationalen Reisezug Prag–Zürich ein Kilogramm Kokain.

Ein Kilogramm Kokain konnte sichergestellt werden.

Pirnaer Zöllner konnten Rauschgift im Wert von 150000 Euro aufspüren. Die Zöllner kontrollierten am 26. Oktober im internationalen Reisezug Prag–Zürich einen separaten Waschraum. Dabei entdeckte eine Zöllnerin hinter der Wandverkleidung einen dunklen Stoffballen. Der daraufhin im Waschraum eingesetzte Rauschgiftspürhund zeigte an eben dieser Fundstelle ein sehr eindeutiges Verhalten. Die Zöllner entnahmen den Gegenstand aus dem Versteck. Es handelte sich um eine Herrensocke, in der sich zwei mit Klebeband umwickelte Päckchen befanden.

Jedes Päckchen enthielt rund ein halbes Kilogramm Kokain. Ein dazu gehöriger Reisender konnte vor Ort im ICE nicht ermittelt werden, teilt das Hauptzollamt Dresden mit. Das sichergestellte Rauschgift hat auf dem Schwarzmarkt einen Wert von etwa 150000 Euro.

Wie Radio Dresden berichtet, sei dies der größte Kokainfund in diesem Jahr auf dem Landweg. Er wurde demnach erst jetzt veröffentlicht, um die weiteren Ermittlungen in diesem Fall nicht zu beeinträchtigen, hieß es.(szo)

zur Startseite