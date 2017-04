Kohlelagerplatz soll gekauft werden Verwaltungsausschuss soll den Weg zu Erwerb des Grundstücks an der Triebisch frei machen.

Der alte Kohleplatz im Meißner Triebischtal © Claudia Hübschmann

Die Stadtverwaltung will den ehemaligen Kohlelagerplatz mit einer Fläche von insgesamt ca. 23 500 Quadratmetern von der Deutsche Bahn AG kaufen. Auf seiner Sitzung am kommenden Mittwoch soll der Verwaltungsausschuss den dazu notwendigen Beschluss des Stadtrates vorbereiten. Als Kaufpreis werden rund 12 150 Euro genannt. „Sollte die Stadt Meißen binnen zehn Jahren nach Vertragsabschluss den Kaufgegenstand weiterveräußern, so kann eine Nachzahlung von bis zu 153 000 Euro an die Deutsche Bahn AG zu entrichten sein“, heißt es. Mit dem Kauf des ehemaligen Kohlelagerplatzes, der etwa das Gebiet zwischen dem SB-Haltepunkt Meißen-Triebischtal und dem Aldi umfasst, habe die Stadt Meißen die Chance, „die Brachfläche zu revitalisieren und für die Menschen vor Ort nachhaltig nutzbar zu machen“. Ob und in welchem Umfang das Areal etwa aus seiner einstigen Nutzung als Tanklager kontaminiert ist, ist in einem von der Deutschen Bahn AG zur Verfügung gestellten Gutachten ersichtlich. Bislang ist der Inhalt des Gutachtens allerdings nicht öffentlich bekannt. (SZ/ul)

