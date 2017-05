Kohlebranche in Aufruhr Strengere Grenzwerte, Wechsel der Eigentümer und aggressive Gegner - bei der Expertentagung zur Braunkohle in Köln wird klar: Es sind turbulente Zeiten.

Alles kommt in Bewegung: Vom Abbaufeld Schwerzau im Tagebau Profen des Braunkohlunternehmens Mibrag wechseln ein Schaufelradbagger, ein Bandwagen und eine Antriebsstation in das neue Abbaufeld Domsen. © dpa

Seit rund 25 Millionen Jahren schlummert die Braunkohle unter der Lausitz und dem Rheinland; die im Leipziger Revier reifte etwa doppelt so lange. Dagegen ist ein Kalenderjahr nicht mehr als ein Wimpernschlag. Die jüngsten zwölf Monate aber gehörten wohl zu den turbulentesten in der Geschichte des Bodenschatzes. Die SZ fasst zusammen, was sich zwischen den Deutschen Braunkohlentagen 2016 in Potsdam und gestern in Köln verändert hat.

Vor einem Jahr wurde Braunkohle in der Lausitz noch unter dem schwedischen Namen Vattenfall gefördert und verstromt, jetzt heißt das Ganze Leag (Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG) und befindet sich in tschechischer Hand. Herrschte vor zwölf Monaten im Lausitzer Revier noch Unsicherheit über die Zukunft, gibt das neue Revierkonzept der Leag Klarheit für die nächsten 25 bis 30 Jahre. Der Tagebau Nochten bei Weißwasser gerät kleiner als einst geplant, statt vier Orte wird nur noch einer – Mühlrose – umgesiedelt. Den Energiestandort Jänschwalde bei Cottbus mit Tagebau und Kraftwerk gibt die Leag bis etwa 2030 ganz auf. 2018 und 2019 werden zwei der sechs 500-Megawatt-Blöcke in Jänschwalde zurückgefahren und wechseln für vier Jahre in die nationale Sicherheitsbereitschaft, bevor sie ganz in Rente gehen. Wie es mit dem Tagebau Welzow-Süd – und damit auch mit dem benachbarten Kraftwerk Schwarze Pumpe – weitergeht, will die Leag bis 2020 entscheiden.

Erhebliche Stilllegungen

Das Revierkonzept der Leag beweist: Länger als rund ein Vierteljahrhundert wird keine Braunkohle-Zukunft mehr geplant. Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) hat ihr 325-Megawatt-Kraftwerk Buschhaus im Helmstedter Revier bereits vollständig in die Sicherheitsbereitschaft überführt. Der RWE-Konzern will um 2030 sein 1800-Megawatt-Kraftwerk Weisweiler im rheinischen Revier stilllegen, weil der nahe Tagebau Inden dann keine Kohle mehr hergibt.

Erneuerbare Energien erobern immer mehr Marktanteile auf dem Strommarkt. Gleichwohl sorgt Braunkohle aktuell nach wie vor für jede vierte Kilowattstunde Strom in Deutschland – vor allem dann, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Der Bodenschatz sei auf lange Sicht noch unverzichtbar, sagte gestern in Köln Matthias Hartung, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Braunkohle und Manager bei RWE. Bis 2030 werde Deutschland etwa die Hälfte seines Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen decken können – die andere Hälfte komme aber noch aus der Verbrennung fossiler Energieträger. Von diesen gebe es nur Braunkohle reichlich und kostengünstig vor der Haustür.

Allerdings legen jüngste Beschlüsse der Europäischen Union für strengere Grenzwerte beim Schadstoff-Ausstoß den Kraftwerken Zügel an. „Viele Kraftwerke werden sie nicht erfüllen können“, sagte Hartung. „Es kann deshalb zu ganz erheblichen Stilllegungen der betroffenen Kohlekraftwerke in Energiewirtschaft und in der Industrie kommen.“ Es komme jetzt darauf an, wie Deutschland den Beschluss in nationales Recht umsetzt; „hier gibt es Spielraum bis hin zu einer Ausnahmeklausel. Natürlich müssen die Unternehmen auch prüfen, ob sie gegen die Beschlussfassung klagen können.“

Proteste ufern aus

Im Umfeld des Tagungshotels in Köln demonstrierten gestern sowohl Bergleute als auch Kohlegegner. Letztere würden immer aggressiver und gewalttätiger, beklagte Hartung. Sie schreckten auch vor lebensgefährlichen Aktionen nicht zurück. Pfingsten 2016 hatten Kohlegegner die Arbeit im Lausitzer Revier massiv behindert. Für diesen Sommer kündigte das Anti-Kohle-Bündnis Ende Gelände Aktionen im rheinischen Revier an – bis hin zur gewaltsamen Unterbrechung der Kohlezufuhr. „Wir sind gewohnt, uns mit Argumenten auseinanderzusetzen. Wir lehnen aber jede Form von verbrecherischer Gewalt ab“, stellte dazu der Vorstandschef der Branche klar.

Auch die Sanierung der Altlasten gehört zur Bilanz der vergangenen zwölf Monate: Im Spätherbst 2016 einigten sich der Bund und die Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen, für die Sanierung der beiden ostdeutschen Braunkohlereviere weitere 1,2 Milliarden Euro zu bewilligen. Das neue Verwaltungsabkommen gilt für die Jahre 2018 bis 2022.

