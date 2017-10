Kohle, Steuern und andere Streitpunkte Bei den Sondierungen treffen sich die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen das erste Mal in großer Runde.

Anhänger der Grünen demonstrieren vor Beginn der Sondierungsgespräche in Berlin für den Kohleausstieg. Ob sich die grünen Unterhändler damit durchsetzen können, ist allerdings fraglich. © afp

Wenn Angela Merkel im Kaisersaal der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft Platz nimmt zu ihrem wohl größten politischen Experiment, sitzt rechts von ihr Horst Seehofer. Die Kanzlerin und der CSU-Chef können den Jamaika-Chefunterhändlern von FDP und Grünen direkt in die Augen blicken. Merkels Gegenüber auf Platz 10 der langen Seite des Verhandlungs-Rechtecks ist FDP-Chef Christian Lindner. Der CSU-Chef sitzt auf Platz 11 und ihm vis-à-vis Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der bisherigen CSU-Lieblingsgegner von den Grünen.

Der Sitzplan im größten und repräsentativsten Saal des früheren Reichstagspräsidentenpalais ist politisch fein austariert. Merkel hat das Licht im Rücken, sie sitzt mit ihren Vertrauten und der CSU an der Fensterfront. Verhandlungsprofis halten das für einen Vorteil, weil man nicht ins Gegenlicht blinzeln muss. Mit dem Rücken zur Wand sitzen in der Runde der 52 Verhandler die acht FDP-Unterhändler direkt neben den Grünen. CSU und Grüne – bisher wohl eher wie Feuer und Wasser – sind jedenfalls laut Sitzplan zu größerer Nähe als früher verdammt.

Weil der Platz aber nicht ausreicht, müssen zwei CSU-Unterhändler sogar in eine Reihe mit den Grünen rücken: Entwicklungsminister Gerd Müller sitzt Schulter an Schulter mit Agnieszka Brugger. Müller dürfte das nicht stören: Er gilt als CSU-Mann, der wenig politische Berührungsängste hat.

Was nach der Begrüßung durch die Kanzlerin folgt, beschreiben Insider als typisch Merkel’sches Verfahren für den Start in schwierige Verhandlungen. Alle Seiten sollten in großer Runde erst noch einmal ihre Hauptprobleme benennen. Generalaussprache sozusagen. Dafür gibt es ein ausgeklügeltes Verfahren. Die Generalsekretäre Peter Tauber (CDU), Nicola Beer (FDP) und Grünen-Parteimanager Michael Kellner hatten sich erst am Donnerstagabend auf die zwölf zentralen Themenblöcke geeinigt.

Die sollten nun am Freitag nacheinander aufgerufen werden. In einer Art Impuls-Statement hat pro Partei ein Unterhändler drei, vier Minuten lang Zeit, pro Block die wichtigsten Punkte zu referieren. Nur 20 Minuten sind für die einzelnen Hauptthemen eingeplant – ziemlich wenig angesichts der vielen Streitpunkte, die es noch gibt.

Zählt man die Minuten zusammen, kommt man locker auf vier Stunden Dauer allein dieser Prozedur, und das noch ganz ohne Diskussion. Wirklich tief wollen die Verhandler erst in den nächsten Sondierungsrunden in Themen und Probleme einsteigen – von kommender Woche an.

Dicke Brocken

Am Ende, vermutlich tief in der Nacht, wollte die Runde festlegen, welche Themen nächste Woche auf den Tisch kommen. Gut möglich, dass schon am Dienstag einer der dicksten Brocken aufgerufen wird: „Finanzen, Haushalt, Steuern“ heißt das Thema Nummer eins der Parteimanager. Es sei sehr sinnvoll, dass sich die Jamaika-Runde gleich am Anfang über den Finanzrahmen verständige - und Fragen wie die nach der „Schwarzen Null“ im Haushalt kläre – sprich: ob auch Jamaika keine neuen Schulden machen wolle.

Verhandlungsführer bei diesem diffizilen Punkt könnte ein ausgewiesener Merkel-Kritiker sein: Jens Spahn, als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium quasi amtierender Kassenwart. Der bisherige Minister Wolfgang Schäuble (CDU) wechselt auf den Posten des Bundestagspräsidenten und ist in der Jamaika-Runde nicht mehr dabei.

Spannend war auch, ob die große Runde die Prioritäten-Vorgabe der Generalsekretäre übernimmt, oder die Reihenfolge für die kommenden Wochen ändert. Auf der aktuellen Liste sind ziemliche Klopper auf den ersten Plätzen: Nach den Finanzen das Thema Europa, gefolgt von „Klima, Energie, Umwelt“ und auf Platz vier „Flucht, Asyl, Migration, Integration“. Alles Bereiche, bei denen es zwischen Schwarzen, Gelben und Grünen ganz schön krachen dürfte. Doch auch für den Fall, dass es zwischen den ungleichen Partnern so richtig knallt, ist im Kaisersaal vorgesorgt: Direkt hinter dem Platz Spahns ist der Notausgang. (dpa)

zur Startseite