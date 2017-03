Kofferraum voll gestohlener Werkzeuge Einen Führerschein konnte ein Rumäne am Montag in Altenberg nicht vorweisen. Dafür hatte er den Kofferraum voller Diebesgut.

Das alles hatten die beiden Rumänen im Kofferraum. Einige dieser Werkzeuge sind nachweislich gestohlen worden. © Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs wurde die Bundespolizei am Montagabend in Altenberg auf doppelte Weise fündig. Der 31-jährige Rumäne, der hinterm Steuer saß, konnte keinen Führerschein nachweisen und gab an, diesen in Rumänien vergessen zu haben. Eine Nachfrage bei den dortigen Behörden ergab allerdings, dass der junge Mann gar keinen Führerschein besaß.

Doch das war noch nicht alles. Weil sein 34-jähriger Beifahrer, ebenfalls Rumäne, schon mehrfach wegen Diebstahls auffällig geworden war, schauten die Polizisten genauer hin. Im Kofferraum befand sich eine größere Anzahl hochwertiger Elektrowerkzeuge, unter anderem der Marken Makita, Bosch und Stihl; außerdem ein Elektroroller.

Die Ausrede der Rumänen, die Gegenstände in Dänemark bei einem Straßenhändler erworben zuhaben, zweifelten die Beamten an. Zu Recht: Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den dänischen Behörden ergab, dass ein Teil der Werkzeuge als gestohlen gemeldet wurde.

Die Klärung der Herkunft der weiteren Werkzeuge ist jetzt das Ziel der weiteren Ermittlungen. Gegen den Fahrer wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (szo)

