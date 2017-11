Kötzschenbrodaer Straße bis zum Frühjahr dicht Auch bei anderen Straßen dauern die Arbeiten länger. Viele wundern sich, warum an den Baustellen oft keine Arbeiter zu sehen sind.

Die Bauarbeiten zwischen Serkowitz und Dresden werden in diesem Jahr nicht mehr abgeschlossen.

An der Schildenstraße soll Anfang der Woche der Asphalt drauf kommen. Öfter herrschte Ruhe auf der Baustelle.

Sie sind das Frustthema Nummer eins in Radebeul: die zahlreichen Baustellen im Stadtgebiet. Viele Bürger regen sich auf. Man wisse ja schon gar nicht mehr, wo man noch lang fahren soll, heißt es dann. Dass viele Sperrungen auch noch länger bleiben, als ursprünglich geplant, trägt nicht gerade zur Entspannung der genervten Autofahrergemüter bei.

Auch unter den Stadträten wird das Thema heiß diskutiert. Jan Mücke (FDP) sagte im letzten Stadtentwicklungsausschuss, dass er wenig Verständnis für die zweijährige Bauzeit an der Kottenleite habe. „In derselben Zeit werden in Shanghai 200 Kilometer U-Bahn gebaut.“ Es sei zwar erfreulich, wenn viele Straßen saniert werden, dummerweise kämen in Radebeul aber alle auf einmal dran, so der Stadtrat. Sein Vorschlag: Eine Bonuszahlung für die Baufirmen, die eine Straße zügig, in der ausgemachten Frist sanieren. Danach sieht es momentan an einigen Strecken jedoch nicht aus. Ein Überblick:

Kötzschenbrodaer Straße: Wegen Altlasten im Boden dauert es länger

Am Seegraben werden seit Juli die Schäden vom Hochwasser 2013 repariert, als die Straße unterspült wurde. Inzwischen ist der Damm weitgehend neu aufgebaut, teilt das Sachgebiet Straßenbau mit. Stützwand und Durchlass stehen im Rohbau. Jetzt wurde mit dem Straßenbau begonnen. Nach Plan sind die Arbeiten bisher aber nicht verlaufen. Im Baugrund stießen die Arbeiter auf Altlasten. Außerdem mussten sie sich an zusätzliche wasserrechtliche Auflagen halten. Das hat zur Folge, dass die Straße nicht wie ursprünglich gedacht bis Anfang Dezember fertig wird. Stattdessen können Autofahrer die wichtige Route erst wieder im Frühjahr 2018 nutzen.

Schildenstraße: Oft sind keine Arbeiter an der Baustelle zu sehen

Einen Skandal nennt Stadtrat Roland Schreckenbach von den Freien Wählern das Baugeschehen an der Kreuzung von Schildenstraße und Pestalozzistraße. Wiederholt habe er beobachtet, dass dort niemand arbeitet. Radebeuls Straßenbauverantwortliche Marlies Wernicke erklärt jedoch, dass die Baufirma nicht untätig sei. „Wir haben die Bauzeit von Anfang an reichlich bemessen, weil wir nie wissen, was wir im Untergrund finden“, sagt sie. Läuft alles nach Plan, könne das Baugeschehen aber nicht spontan beschleunigt werden. Weil die Termine für den Asphalteinbau schon im Sommer vergeben wurden. Der ist nun für Anfang kommender Woche geplant. Ab dem 17. November soll die Kreuzung wieder frei sein.

Heinrich-Zille-Straße: Arbeiten dauern mindestens einen Monat länger

Zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und Hausnummer 20 wird die Heinrich-Zille-Straße ausgebaut, damit sie im nächsten Jahr als Umleitungsstrecke für die Meißner Straße herhalten kann. Inzwischen ist der Kanalbau im Untergrund fast abgeschlossen, teilt die Stadt mit. Die Arbeiten hätten etwas länger gedauert als geplant, unter anderem wegen einer komplizierten Medienlage in den Kreuzungsbereichen. Jetzt hat zwar parallel auch der Straßenbau begonnen. Die Fahrbahn wird aber nicht Anfang Dezember, sondern frühestens Ende des Jahres fertig – wenn das Wetter mitspielt.

Hermann-Ilgen-Straße und Kottenleite: Bauarbeiten verlaufen nach Plan

Gute Nachrichten gibt es von der Hermann-Ilgen-Straße in Kötzschenbroda. Dort läuft alles planmäßig. Momentan wird der nördliche Gehweg zwischen Gradsteg und Harmoniestraße gebaut. Ab 24. November soll die Straße wieder für den Verkehr offen sein. Auch auf der Kottenleite liegen die Bauarbeiten im Plan. Geduld ist trotzdem noch gefragt. Bis Ende 2018 soll die Verbindung ins Oberland gesperrt sein.

Bertheltstraße: Bau zieht sich seit Sommer 2016 hin

Der Öffnungstermin für die Bertheltstraße in Naundorf wurde schon mehrfach nach hinten korrigiert. Jetzt ist die Fertigstellung für Ende November geplant. Zurzeit wird Asphalt aufgetragen und Bäume müssen noch gepflanzt werden. Die Stadt hatte sogar eine Rüge gegen die zuständige Baufirma ausgesprochen, weil diese nicht zum vereinbarten Termin mit dem Ausbau begonnen hatte. Danach gab es weitere Verzögerungen, weil im Untergrund noch alte Sickerschächte gefunden worden.

