Kötzschenbrodaer ab Montag gesperrt Nächste Woche beginnt der Bau. Für den Verkehr gibt es Umleitungen. Auch die Busse fahren anders.

Hier gibt es ab Montag kein Durchkommen mehr: Die Kötzschenbrodaer Straße wird zwischen Serkowitz und Ortseingang Dresden saniert. Die Strecke hatte beim Hochwasser 2013 Schaden genommen. © Arvid Müller



Ein bisschen holpert es, wenn man von Dresden kommend auf Serkowitz zufährt. Ein paar Wellen und kleinere Löcher sind im Asphalt. Die Kötzschenbrodaer Straße über den Seegraben ist bei Weitem nicht die schlechteste Route in Radebeul. Trotzdem wird sie jetzt saniert. Denn was von außen nicht zu sehen ist: Die Tragfähigkeit der Straße ist beeinträchtigt, weil sie beim Hochwasser 2013 vom gestiegenen Grundwasser durchnässt wurde. Ausspülungen und Risse waren die Folge.

Voraussichtlich am Montag beginnen die Bauarbeiten, teilt Stadtsprecherin Ute Leder mit. Ab dann ist die Straße voll gesperrt von der Hausnummer 21, wo der Trampelpfad, der zur Südstraße führt, auf die Straße stößt, bis zum Ortseingang Dresden. Für den Verkehr werden Umleitungen ausgeschildert.

Wer in Richtung Dresden unterwegs ist, wird gar nicht mehr durch Altserkowitz geleitet. Schon am Kaufland sollen die Fahrer auf die Weintraubenstraße abbiegen und dann weiter über die Meißner Straße fahren. Verkehr aus Richtung Dresden muss kurz hinter der Aral-Tankstelle in Dresden-Kaditz in die Spitzhausstraße abbiegen. Die Umleitung führt weiter über die Kaditzer Straße und die Schildenstraße auf die Meißner Straße. Durch die Baustelle dürfen lediglich die Anwohner fahren. „Im gesamten Bauzeitraum soll grundsätzlich die Erreichbarkeit der einzelnen Grundstücke ermöglicht werden“, sagt Ute Leder.

Von der Sperrung der Straße ist auch die Buslinie 72 betroffen, die Radebeul mit dem Elbepark und Klotzsche verbindet. Die Busse fahren während der Bauzeit über die Serkowitzer Straße am Friedhof-Ost vorbei, meint Falk Lösch, Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe. Als Ersatz werden zwei zusätzliche Haltestellen eingerichtet. Eine direkt am Friedhof und eine weitere an der Straße Am Kreis.

Die Kötzschenbrodaer Straße bleibt voraussichtlich bis Dezember gesperrt. Dann sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Den Ausbau auf rund 307 Meter Länge übernimmt die Firma Teichmann Bau GmbH aus Wilsdruff.

Zu den technischen Details hat die Stadt jetzt einige Zahlen veröffentlicht. 5 400 Kubikmeter Boden müssen ausgehoben beziehungsweise vom Seedamm abgetragen werden. An den Damm werden 30 Meter Winkelstützwände gebaut. Auch neue Straßenabläufe und ein Regenwasserkanal entstehen. 2 400 Quadratmeter werden asphaltiert, 1 500 Quadratmeter gepflastert. Letzteres betrifft die Gehwege, die neu gebaut werden.

Auch dort, wo keine Häuser stehen, soll es in Zukunft links und rechts Bürgersteige geben mit einer Breite von 2,50 Metern auf der Nord- und zwei Metern auf der Südseite. An der Einmündung zur Friedhofstraße soll eine Mittelinsel gebaut werden, die Fußgängern das Überqueren der Straße erleichtert. Außerdem werden an der Strecke Geländer und neue Straßenlaternen aufgestellt.

Für alles zusammen rechnet die Stadt mit Bruttobaukosten von rund 665 0000 Euro. Der Ausbau kann durch Fördermittel aus der Hochwasserschadensbeseitigung des Freistaates und gemäß der Richtlinie zum kommunalen Straßenbau finanziert werden.

