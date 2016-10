Kötzschenbroda schweigt jetzt Nach 17 Jahren wird die Dialogreihe „(nicht nur) Reden in Kötzschenbroda“ eingestellt. Ein Rückblick:

Ulfrid Kleinert ist Professor an der Evangelischen Hochschule in Dresden und arbeitete seit vielen Jahren mit Strafgefangenen. © privat

Mal kamen weit über hundert, ein anderes Mal fanden sich nur knapp 30 Besucher im Luthersaal der Friedenskirche ein. Das Konzept aber war immer dasselbe: Gemeinsam über regionale und überregionale, persönliche und politische, kulturell-religiöse und soziale Themen ins Gespräch kommen. Zu diesem Zweck hatten Pfarrer Wolfram Salzmann, Thomas Gerlach und Ulfried Kleinert die Dialogreihe „(nicht nur) Reden in Kötzschenbroda“ 1999 ins Leben gerufen. Nach 69 Veranstaltungen legen die Begründer nun den Staffelstab ab, ohne zu wissen, ob, wann und wie er wieder aufgenommen wird.

„Das Spektrum der Themen war sehr groß“, sagt Mitbegründer Ulfrid Kleinert rückblickend auf die Veranstaltungen der vergangenen 17 Jahre. Speziell auf Radebeuler Probleme bezogen sich Reden über Zwangsarbeit in den Weinbergen im Dritten Reich, über den Schutz vor dem Elbehochwasser, zu Wahlen, zu Gewalt in der Schule und zu Courage und Asyl, zählt Kleinert auf. Auch allgemeinere Themen standen im Fokus. Es wurde diskutiert über die Partnerschaft, Homosexualität, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit.

Im Mittelpunkt von Religionsdialogen standen Judentum, Islam und Buddhismus. Politische Themen waren unter anderem Palästina und der Nahe Osten, die Revolution im Iran, Europa und der Euro sowie die Finanz- und Bankenkrise „Die Redner und Rednerinnen kamen überwiegend aus der Region, gelegentlich aber auch aus Hamburg und Stuttgart, Weimar und Berlin“, sagt Kleinert.

Dialog mit Gefangenen

Einen Höhepunkt bildete die Diskussion über Resozialisierung und Strafvollzug, zu der sich der Luthersaal durch mit Kreide skizzierte Zellen in ein Gefängnis verwandelte. Damals saßen vier Dresdner Gefangene zusammen mit vier ehrenamtlichen Mitarbeitern auf dem Podium, ohne dass für das Publikum erkennbar wurde, wer zu welcher Gruppe gehörte.

Der Radebeuler Notschriftenverlag veröffentlichte vier der Reden und ihre Diskussion in kleinen Buchausgaben. „Eine Reihe von Vorträgen fand auch überregional Beachtung“, berichtet Kleinert. So erschien die Nikolausrede in polnischer Übersetzung im Warschauer Magazin „Forum“, die deutsche Fassung in der „Frankfurter Rundschau“ und in Ost-West-Magazinen. Die Königin von Saba gelangte in viele große deutschsprachige Tageszeitungen, darunter die Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau und die Neue Zürcher Zeitung. Deutschlandradio Kultur und MDR-Figaro berichteten ebenfalls. „Sie wurde auch in verschiedenen Fachzeitschriften gewürdigt“, sagt Kleinert. Die Sächsische Zeitung und die Frankfurter Rundschau druckten ganzseitig die Reden über „Barmherzigkeit und Gerechtigkeit“, „Buddha und Jesus“ und über Nikolaus von Myra und die Solidarität.

Impuls für Couragepreis

Über Radebeul hinaus wirkten die „Reden in Kötzschenbroda“ auch durch den Radebeuler Couragepreis. In einer der ersten Reden hatten sich im Jahr 2000 die damaligen sieben Kandidaten der OB-Wahl vorgestellt. Auf die Frage, was die Kandidaten im Falle ihrer Wahl dafür tun würden, dass Radebeul wieder – wie 1645 durch den Waffenstillstand von Kötzschenbroda – als Friedensstadt bekannt würde, hatte der damalige Kandidat Bert Wendsche die Auslobung eines Friedenspreises genannt. Ein halbes Jahr nach seiner Wahl erinnerten ihn die drei Begründer der „Reden“ daran. Das war die Geburtsstunde des Couragepreises. „Er wurde damals mit der Absicht gegründet, gestützt von einer Bürgerinitiative und unabhängig von Parteipolitik, insbesondere diejenigen Personen und Gruppen aus Osteuropa mit einem Preisgeld der Stadt zu fördern, die unter schwierigen Bedingungen den Mut haben, einen Beitrag für Frieden und soziale Gerechtigkeit in ihrem Land und in Europa zu leisten“, sagt Kleinert. Er findet es schade, dass der Preis zwischenzeitlich in parteipolitische Kontroversen geraten sei.

Kleinert bedauert auch, dass die Veranstaltung seiner Meinung nach von den lokalen Medien zu wenig begleitet wurde. Auch vom Kulturamt der Stadt hätte er sich mehr Unterstützung gewünscht. Der Wunsch der Veranstalter nach einem grundlegenden demokratischen Gesprächsforum auf lokaler Basis habe sich so nur sehr bedingt erfüllt. Vielleicht werden es Spätere besser ausrichten, hofft Kleinert nun. (SZ)

