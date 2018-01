Köstliches aus dem Haamit-Kist’l Der Tourismusverband bringt Gäste auf den Geschmack des Erzgebirges und packt einen besonderen Einkaufskorb.

Geschmack aus der erzgebirgischen Heimat steckt im Haamit-Kist’l des Tourismusverbandes Erzgebirge, das mit Kooperationspartnern gepackt wird. © TVE

Osterzgebirge. Warum müssen es italienische Spaghetti, ungarische Salami, belgische Schokolade oder französischer Käse sein, wenn etwas Besonderes auf den Tisch kommen soll? Auch das Erzgebirge hat kulinarische Köstlichkeiten zu bieten und längst sein Image als Arme-Leute-Küche abgelegt. Nur hat sich das noch nicht so herumgesprochen. Beispiel gefällig? Senfnudeln vom Traditionsbetrieb Essig-Schneider aus Klingenberg. Oder Schinkenwurst vom Dippser Familienunternehmen, der Schäferei Drutschmann aus Reichstädt. Es gibt sogar Vogelbeer-Bruchschokolade, hergestellt von der Annaberger Backwaren GmbH, und Heukäse vom Rößler-Hof aus Burkhardtsdorf. Um diese Köstlichkeiten aus der Heimat bekannter zu machen und den Feinschmeckern eine Menge Fahrerei zu ersparen, hat der Tourismusverband Erzgebirge ein Haamit-Kist’l zusammengestellt. 14 Produkte von zwölf regionalen Herstellern wanderten in den Karton. Das sind nicht nur Speisen, sondern auch regionales Bier und erzgebirgische Schnäpse oder Zutaten wie Kräutersenf. Sogar für die Atmosphäre und Dekoration ist etwas im Kist’l: Räucherkerzen von Huss aus Neudorf.

„Die Produkte stammen alle von Partnern der Marke ,Heimatgenuss Erzgebirge‘“, sagt Doreen Burgold vom Tourismusverband. „Damit ist Qualität und Regionalität garantiert.“ Schon vor Jahren hat die Tourismusbranche im östlichen Erzgebirge der hiesigen Küche mehr Beachtung geschenkt und traditionelle Gerichte wiederentdeckt. Kartoffelklitscher, Holunderbeersuppe und Buttermilchgetzen, wie sie in Omas Rezeptesammlung standen, hielten Einzug auf der Speisekarte. Kreative Köche gaben ihre Würze dazu und den Menüs neuen Pfiff. Was als Aktionstage zwischen Zinnwald und Börnchen mit erzgebirgisch-sächsischen Spezialitätenwochen im Oktober begann, ist in der Region angekommen. „Das Erzgebirge lädt zu jeder Jahreszeit mit schmackhafter Landküche zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein“, sagt Anke Eichler vom Regionalbüro Altenberg-Dippoldiswalde des Tourismusverbandes. Daraus wurde die Marke „Heimatgenuss Erzgebirge“ entwickelt. Der Verband kooperiert mit Hotels und Gaststätten, die regionale Küche anbieten, und mit Produzenten, die das, was hier wächst und gedeiht, verarbeiten. Wer die Kriterien erfüllt, bekommt ein Gütesiegel und der Gast die Gewissheit, wo Erzgebirge drauf steht, ist Erzgebirge drin.

Veranstaltungen und Touren begleiten die kulinarischen Genüsse. Um Einheimische und Gäste auf den Geschmack zu bringen, wurde im vergangenen Jahr ein kulinarischer Kalender für 2017/18 herausgebracht. Der kam so gut an, dass die 20 000 Exemplare so gut wie vergriffen sind. Als Appetitanreger gibt’s nun noch ein Haamit-Kist’l. Der Tourismusverband hatte schon einmal einen Haamit-Korb mit regionalen Erzeugnissen im Angebot. Doch der ließ sich nur schwer transportieren und in Umlauf bringen. Deshalb hat sich der Tourismusverband Erzgebirge ein erfahrenes Unternehmen mit ins Boot geholt. Die Fleischerei Richter mit Sitz in Oederan verfügt über ein großes Filialnetz, ist unter anderem im Kaufland Dippoldiswalde vertreten, und übernimmt den Vertrieb des „Haamit-Kistl’s“ für 49,90 Euro. Bestellt werden kann im Internet oder direkt in der Filiale.

Mehr dazu: www.erzgebirge-tourismus.de

