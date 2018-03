Körnerweg-Sanierung verzögert sich wieder

Eigentlich sollte sie schon in dieser Woche beginnen, jetzt verzögert sich der Start der Sanierung erneut. Erst am 26. März will das Straßenbauamt mit den Arbeiten am Körnerweg beginnen. Sieben Wochen sollen diese dann dauern.

Konkret geht es um das 75 Meter lange Teilstück zwischen Heilstättenweg und Körnerplatz. Dort wird nun der Sandstein gegen eine neue, grobkörnige Oberfläche ausgetauscht. Parallel dazu wird die Elbböschung an den Sandsteinbelag angepasst. In Summe sollen die Arbeiten rund 250 000 Euro kosten. Eigentlich sollte die Sanierung des kurzen Abschnitts zwischen Heilstättenweg und Körnerplatz schon 2016 beginnen. Sie wurde aber immer wieder verschoben, weil nicht der richtige Belag gefunden wurde. 200 000 Euro sind dafür aus Hochwasserhilfemitteln eingeplant. Verschiedene Musterflächen testeten die Ämter. Dem finalen dritten Versuch gingen bereits zwei voraus. (SZ/jv)

zur Startseite