Körbe werfen nicht nur für echte Kerle Der Basketball Club Dresden ist einer der Vereine des Jahres. Er spielt in vielen Ligen, aber auch nur zum Spaß.

3,05 Meter hoch hängt der Korb, den die Basketballer treffen müssen. Die Sportler des Basketball Clubs Dresden sind hier in Weiß-Blau zu sehen. © René Pesth

Jeder kennt ihn, Dirk Nowitzki, das German Wunderkind von den Dallas Mavericks. Doch Basketball ist in Deutschland längst nicht so beliebt wie in den USA. „Hier dominiert ganz klar der Fußball“, sagt Georg Greifzu. Auch er hat als Jugendlicher den Ball lieber mit den Füßen gespielt als mit den Händen. Doch dann hat sein damaliger Sportlehrer Basketball im Unterricht vorgestellt und Georg war Feuer und Flamme. Seitdem sind mehr als zehn Jahre vergangen und Greifzu ist zum Vereinsvorsitzenden aufgestiegen. Beim Basketball Club Dresden hat er inzwischen seine sportliche Heimat gefunden. „Wir sind ein breit aufgestellter Verein mit 270 Mitgliedern, davon rund 130 Kinder und Jugendliche“, sagt Greifzu. Die Herrenteams spielen von der Bezirksliga Dresden bis zur Oberliga Sachsen. Die beiden Damenteams sind sowohl in der Oberliga als auch in der Landesliga Sachsen aktiv. Dazu gibt es drei weibliche Jugendteams. Und auch für alle, die keinen Wettkampfbetrieb wollen, sondern aus Spaß am Spiel kommen, hat der BCD ein Angebot. Jeden Dienstag können beim Open Gym von 20.30 bis 22 Uhr Körbe in der Sporthalle der Dreikönigschule auf der Alaunstraße geworfen werden. Allerdings ist dieses Training sehr gefragt und derzeit ausgebucht.

Das sind die Vereine des Jahres 2016 zurück 1 von 6 weiter Neun Vereine hat die Ostsächsische Sparkasse Dresden mit der SZ als Medienpartner am Donnerstag ausgezeichnet. Sie sind nun „Vereine des Jahres 2016“. Vorgeschlagen waren für die Ehrung 199 Vereine aus Dresden, dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der Region Hoyerswerda und Kamenz/Radeberg. Aus diesem Feld wählte eine Jury aus Sparkasse und SZ die Sieger aus. Außerdem gab es eine Publikumsabstimmung. Das sind die Gewinner in der Kategorie Kultur:

1. Schlossverein Struppen (3000 Euro); 2. Förderverein Schauanlage und Museum der Granitindustrie, Haselbachtal (2000 Euro); 3. Denk Mal Fort! Die Erinnerungswerkstatt Dresden (1000 Euro); In der Kategorie Sport: 1. Basketball Club Dresden (3000 Euro); 2. Arrows Pirna (2000 Euro); 3. SV Steina 1885 (1000 Euro); In der Kategorie Soziales: 1. Initiative Kinder von Tschernobyl, Kamenz (3000 Euro); 2. Spielprojekt Dresden (2000 Euro); 3. Kuppelhalle Tharandt (1000 Euro). Der mit 1500 Euro dotierte Publikumspreis geht dieses Jahr an den SV Steina 1885. (Quelle: Sparkasse)

In dieser neuen Halle fühlen sich die Basketballer sehr wohl. „Sie ist zudem so zentral gelegen, dass sie aus jedem Stadtteil gut erreichbar ist“, sagt Greifzu. Um weiter interessierten Nachwuchs zu gewinnen, gehen die Freizeitsportler auch an Schulen und schauen dort nach Talenten. Einige ihrer besten Jugendlichen haben sie bereits ans Chemnitzer Sportgymnasium abgegeben, wo sie besonders gefördert werden.

Übrigens ist die Frage der Größe beim Basketball nicht auf jeder Position entscheidend, weiß Georg Greifzu. „Unter dem Korb ist Größe und Masse natürlich förderlich, aber ein Aufbauspieler muss kein Riese sein“, sagt er. Wer Lust hat, schaut beim Verein des Jahres rein.

