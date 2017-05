Aus dem Gerichtssaal „Könnt ihr mich nicht laufen lassen?“ Nach Maik M.s Festnahme hat er noch im Revier rechte Parolen gegrölt. Er und sein Bruder sollen Frauen attackiert haben.

Maik M. hat wohl geglaubt, dass die Polizei ihn freilassen würde. Die Beamten haben den 25-jährigen Muskelprotz im Januar zufällig erwischt, weil er dabei war, als in der Johannstadt ein Auto demoliert wurde. Bei der Überprüfung der Personalien sahen die Uniformierten, dass nach Maik M. gefahndet wurde. „Könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen?“, habe er noch im Streifenwagen gefragt. Das sagte ein Polizist nun als Zeuge im Prozess gegen Maik M.

Wenig später, im Revier Mitte hatten die Beamten Mühe, Maik M. unter Kontrolle zu halten. Er habe sich vor ihnen aufgepumpt und die Knöchel knacken lassen, sodass die Beamten ihrem Gefangenen sicherheitshalber die Handschellen wieder anlegten. Als M. nun mit seiner Mutter telefonierte, habe er jede Zurückhaltung abgelegt. Er werde weiter „rechts bleiben“ und auch dann „gegen Ausländer vorgehen“, wenn er „in den Knast kommen sollte“. Es sei ihm auch „Scheißegal“, dass „die Bullen“ nun neben ihm stünden. Auch das berichtete der Beamte am Donnerstag im Prozess am Amtsgericht Dresden.

Schon seit einer Woche muss sich der 25-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder (30) wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie sollen im Oktober 2016 in Leuben an einer Haltestelle drei Asylbewerberinnen beleidigt und angegriffen haben – aus dumpfen Ausländerhass heraus. Laut Anklage hätten beide auf eine am Boden liegende 20-jährige Frau mehrfach eingetreten. Maik M. werden darüber hinaus weitere Taten vorgeworfen.

Während Maik M. die Vorwürfe gestanden hatte, bestreitet sein Bruder eine Beteiligung an der Tat. Das Schöffengericht muss daher die Zeugen genau befragen. Das jedoch entpuppte sich nun als Problem. Ein junger Dolmetscher für Tigrinisch, die Sprache der drei Asylbewerberinnen, war mit dem Übersetzen überfordert, weshalb ihre Vernehmungen abgebrochen wurden. Die Frauen werden im Juni erneut erscheinen müssen. Ein Syrer, der ebenfalls an der Haltestelle attackiert wurde, erkannte jedoch beide Brüder wieder.

