Königswarthas Wald kostet Geld In den nächsten Jahren hat die Gemeinde keine Einnahmen aus dem Holzverkauf. Trotzdem will sie ihren Wald behalten.

© Uwe Soeder

Die Gemeinde Königswartha besitzt Wald auf einer Fläche von rund sechs Hektar. Dieser befindet sich vor allem auf dem Hahneberg. Für die Bewirtschaftung und Betreuung hat die Gemeinde einen Vertrag mit dem Sachsenforst abgeschlossen. Die Mitarbeiter kümmern sich seit 2012 und bis 2031 um die kommunale Fläche. Doch derzeit hat die Gemeinde nichts von ihrem Wald. Derzeit müssen auf einer Fläche erst einmal die 2014 gepflanzten Bäume heranwachsen. Das bedeutet, dass die Förster sich darum kümmern müssen. Also musste der Gemeinderat jetzt zustimmen, dafür eine Summe von rund 300 Euro auszugeben.

Gemeinderätin Kornelia Helm (Linke) wollte deshalb wissen, warum die Gemeinde den Wald nicht verkauft, wenn er sowieso nur Kosten verursacht. Doch die Leiterin des Haupt- und Bauamtes, Martina Nytsch, erklärte, dass diese Flächen für die Gemeinde wichtig sind, wenn es zum Beispiel bei Bauvorhaben Ausgleichspflanzungen geben muss. „Dann können wir diese Pflanzungen auf unseren eigenen Flächen vornehmen“, sagt sie.

Auch für den Königswarthaer Bürgermeister Swen Nowotny (CDU) ist es keine Option, den Wald zu verkaufen. „In diesem Jahr haben wir 500 Euro ausgeben müssen, im nächsten sind es knapp 300 Euro. Es handelt sich also nicht um Unsummen“, sagt Swen Nowotny. Und man müsse neben der Ausgleichsfläche ja auch an die Zukunft denken. Selbst wenn derzeit dort kein Holz geerntet und vermarktet werden kann, werden die erst vor Kurzem gepflanzten Bäume einmal groß. „Dann hilft der Erlös aus dem Holzverkauf der nächsten Generation in der Gemeinde“, sagt Swen Nowotny.

Jedes Jahr ein neuer Plan

Jedes Jahr muss die Gemeinde einen Wirtschaftsplan verabschieden, in dem genau festgelegt wird, was an Pflege getan wird und wann Holz gefällt wird. Damit sich die Gemeindeverwaltung nicht selbst darum kümmern muss, hat sie den Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Oberlausitz, damit beauftragt. Ein Gutachten über die Zeit bis 2021 liegt vor, nach dem dann auch gehandelt wird. Der Staatsbetrieb kümmert sich jedoch nicht nur um den Staatswald oder die in kommunalem Eigentum befindlichen Waldflächen. Er unterstützt auch private Waldbesitzer bei der Entwicklung ihrer Wälder.

