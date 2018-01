Königswarthaer Spill räumt glänzend ab Bei den Vorrunden der Kreiseinzelmeisterschaften gab es in den 14 verschiedenen Altersklassen einige Topergebnisse.

Classic-Kegeln. Bei den Vorrunden der Kreiseinzelmeisterschaften gab es in den 14 verschiedenen Altersklassen einige Topergebnisse. Als glänzender Abräumer erwies sich dabei Tobias Spill vom Königswarthaer SV, der in der Männerklasse 239 Kegel erzielte. Leider kam Spill beim Spiel in die Vollen nur auf 340 Holz und landete mit insgesamt 579 Kegeln auf Gesamtplatz sieben. Immerhin die Qualifikation für die Endrunde, die am letzten Januarwochenende auf den Bahnen im MSV-Sportpark und dem Keglerheim in Bautzen ausgetragen wird.

An die Spitze der Männerwertung setzte sich mit sehr guten 610 Kegeln (220 Abräumer) Felix Pohl vom Thonberger SC 1931. Die 600-Holz-Schallmauer knackte auch der Zweitplatzierte Toni Klose vom MSV Blau-Weiß Kreckwitz mit exakt 600 Kegeln. Eine Klasseleistung lieferte bei den Senioren A Sieger Michael Fichte vom SV Demitz-Thumitz ab. Seine 583 Holz (222 Abräumer) hätten in der Männerklasse auch noch zu Gesamtplatz sechs gereicht.

Auf genau das gleiche Endergebnis kam auch Bundesligaspielerin Peggy Riedel vom MSV Bautzen 04 bei den Frauen. Sie war die Einzige im weiblichen Bereich, die beim Abräumen mit 210 Kegeln ein Ergebnis von über 200 erzielte. Favoritin Riedel führt damit klar vor Anke Dziubanek vom KSV Ottendorf-Okrilla (559 Holz). (ck)

