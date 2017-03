Königswarthaer Räte zahlen sich mehr Sitzungsgeld Im Sparkonzept der Gemeinde war die Aufwandsentschädigung halbiert worden. Ab Juli gilt das nicht mehr.

Es ist eine schwere Zeit, die die Gemeinde Königswartha in den vergangenen Jahren ab 2013 zu überstehen hatte. Denn die Haushaltskasse war ziemlich leer. Und so gab es im Haushaltskonsolidierungskonzept (HSK) einige Maßnahmen, die nicht gerade populär waren. Doch sie sollten gleichmäßig verteilt werden. Und beim Sparen helfen sollten auch die gewählten Gemeinderäte.

Im Februar 2015 beschlossen sie deshalb, ihre grundlegende Monatspauschale und das Sitzungsgeld zu halbieren. Bekamen sie davor noch 50 Euro pro Monat und 15 Euro pro Ratssitzung, so waren es nun noch 25 und 7,50 Euro. Freiwillig sollten selbst diese Beträge jedoch am Jahresende als Spende an die Gemeinde zurückfließen. Der Königswarthaer Bürgermeister Swen Nowotny (CDU) stellte jedoch fest, dass dieser freiwilligen Festlegung außer ihm fast niemand folgte. Und nachdem absehbar ist, dass Ende dieses Jahres die Gemeinde haushaltstechnisch wieder auf einem guten Stand ist, gab es den Antrag der Parteifreien Wähler und der Freien Wähler, die Aufwandsentschädigung für die Gemeinderäte wieder zu erhöhen. Bevor die neue Satzung am Mittwoch im Gemeinderat beschlossen werden konnte, gab es mehrere Varianten, über die die Räte in den Ausschüssen diskutierten.

Swen Nowotny war bereits im Vorfeld skeptisch, „ob das das richtige Zeichen an die Bürger ist, wenn ansonsten weiter gespart wird und die Bürger keine Erleichterung bekommen“, sagt er der SZ. Deshalb stimmte er, genau wie die anderen Räte der CDU sowie Kornelia Helm von den Linken gegen die veränderte Entschädigungssatzung der Gemeinde Königswartha. Diese sieht nun vor, dass ab dem Monat Juli dieses Jahres die Gemeinderäte monatlich eine Grundpauschale von 20 Euro und ein Sitzungsgeld von 25 Euro erhalten – allerdings für höchstens zwei Sitzungen im Monat. „Wir haben zumindest durchgesetzt, dass der Fokus mehr auf die Sitzungen gelegt wird, denn es gab Zeiten, da fehlten so viele Gemeinderäte, dass wir fast nicht beschlussfähig waren“, begründete Nowotny die Veränderung.

Ab Januar 2018 wird es eine weitere Erhöhung geben: 25 Euro pro Monat pauschal und 40 Euro Sitzungsgeld. Im Vergleich mit anderen Kommunen ist dies hoch. Während Malschwitz und Cunewalde gar keine Grundpauschale zahlen, liegen Burkau mit zehn, Lohsa mit fünf und Radibor mit zwölf Euro unter der Summe von Königswartha. Auch beim Sitzungsgeld liegt Königswartha ab Januar weit vorn. Radibor zahlt 30, Burkau und Malschwitz 15, Cunewalde 20 und Lohsa zehn Euro pro Sitzung. (SZ(kf)

