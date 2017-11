Königsufer-Wettbewerb verzögert sich

Dieser Beschluss steht in der Kritik: Linke und CDU haben im Stadtrat durchgesetzt, dass die von den Bürgern formulierte Aufgabenstellung zur Neugestaltung des Königsufers sowie die geplante Jurybesetzung vom Stadtrat abgesegnet werden soll. Dieser tagt allerdings erst wieder Ende des Monats. Damit verzögert sich der gesamte Prozess. „Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die erste vorbereitende Jurysitzung zum Königsufer aufgrund dieses Beschlusses am 30. November abgesagt“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Thomas Löser.

Damit entstünde der Stadt nicht nur unmittelbarer materieller Schaden, weil Flüge storniert werden müssen, sondern auch ein erheblicher Imageschaden. Das gesamte Verfahren werde um rund drei Monate verzögert. „Noch kein Wettbewerbsverfahren und keine Jurybesetzung, die ich in Dresden erlebt habe, wurden so ausführlich im Ausschuss für Stadtentwicklung besprochen“, so Löser. Die Linken verteidigen ihre Entscheidung. Bürger müssten Einfluss auf Dinge nehmen können. (SZ/kh)

