Königsufer-Ergebnisse kommen im Dezember

Die erste Bürgerwerkstatt zur Gestaltung des Königsufers und des Neustädter Marktes vom 9. November wird derzeit ausgewertet. © Christian Juppe

Das Interesse war riesig, die Ideenblätter vollgeschrieben. Die erste Bürgerwerkstatt zur Gestaltung des Königsufers und des Neustädter Marktes vom 9. November wird derzeit ausgewertet. Die Ergebnisse sollen in einem Dokument zusammengefasst werden, sagt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Nicht nur gemeinsame Nenner, sondern auch divergierende Aussagen würden darin transparent gemacht. Das Dokument werde zum einen auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht, zum anderen werde es Teil der Aufgabenstellung für den Wettbewerb, so Schmidt-Lamontain. Fertigstellung und Veröffentlichung sind für den kommenden Monat geplant. Bei der Bürgerversammlung hatten viele Teilnehmer beklagt, wie lieblos Vermieter Vonovia und Stadt mit den beiden Plätzen am Neustädter Markt umgingen, wo die Brunnen teilweise nicht mehr funktionieren. Anwohner brachten Sorgen vor, dass mit dem geplanten Abriss von Plattenbauten günstige Wohnungen verschwinden. (SZ/kh)

