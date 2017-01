Königsteins Frosch kommt wieder

Potatzschke ist auch 2017 wieder eine Baustelle Die Potatzschke führte zum Hochwasser sehr viel Wasser und beförderte riesige Steine. „Dadurch wurde die Bachsohle ausgespült. Sie und auch die Ufermauern müssen nun an einigen Stellen wieder hergestellt werden“, sagt Barbara Hartenstein, die für die Projektsteuerung der Beseitigung der Hochwasserschäden zuständig ist. Es wurde bereits ein großer Abschnitt am oberen Bachlauf geschafft. Dieser wird 2017 fertiggestellt. Danach ist der untere Teil bis zum Platz am Frosch an der Reihe. Doch wie bereits im letzten Jahr macht der dort lebende Feuersalamander den Planern zu schaffen. Die Bauarbeiter mussten 2016 mit äußerster Vorsicht vorgehen und werden wohl auch in diesem Jahr Rücksicht nehmen müssen. „Wir warten noch auf das Artenschutzgutachten“, sagt Barbara Hartenstein. Davon sei alles abhängig. Das Gutachten wird derzeit erstellt und muss anschließend noch durch den Landkreis und das Umweltministerium genehmigt werden. Erst dann kann der Auftrag ausgeschrieben werden. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten im Juni oder Juli beginnen.

Unterspülungen am Pladerberg und am Stallhübel Am Pladerberg muss die unterspülte Stützmauer der Straße auf einem Abschnitt von etwa dreißig Metern wiederhergestellt werden. Wenn das Wetter es zulässt, soll damit im Frühjahr begonnen werden. Der Bauauftrag ist bereits im vergangenen Jahr vom Stadtrat vergeben worden. Auch Am Stallhübel wurde die Böschung weggespült und der Regenwassereinlauf beschädigt. Der muss erneuert werden, damit das Wasser bei erneuer Flut nicht wieder die Böschung beschädigt. Hier soll es im Sommer oder Herbst losgehen.

Platz am Frosch soll fast so aussehen wie vorher Im letzten Jahr ist am Platz am Frosch schon einiges geschehen. Der Bach Potatzschke floss bis dahin ungesehen unter dem Platz entlang. Jetzt fließt er offen. So kann man den Bachlauf besser erreichen, um Steine und Unrat zu entfernen. In diesem Jahr sollen nun die Brücke am Frosch sowie die Anbindung an die Bielatalstraße fertiggestellt werden. Sind alle Sanierungsarbeiten abgeschlossen, muss der Platz wiederhergestellt werden. Da, wo jetzt noch eine Baugrube ist, soll es bald wieder so aussehen wie vorher. Dann kann auch endlich der Frosch-Brunnen aufgestellt werden. Er wird allerdings etwas nach links verschoben. Derzeit überwintert der Brunnen im Bauhof und wartet auf sein Comeback. Im Mai soll der Platz, wenn alles nach Plan läuft, fertig sein.