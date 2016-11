Königsteiner Stadtrat muss sämtliche Beschlüsse vertagen Die jüngste Sitzung war nicht ausreichend öffentlich angekündigt worden. Das hat Folgen.

Bürgermeister Tobias Kummer hatte die Stadtratssitzung nicht ordnungsgemäß bekanntgegeben. © Karl-Ludwig Oberthür

„Entschuldigung. Fehler passieren.“ Mit diesen Worten eröffnete Königsteins Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) die Stadtratssitzung am Montagabend. Was war passiert? Die Stadtratssitzung war nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden. Üblicherweise gibt es Aushänge in den Ortsteilen und wird die Tagesordnung im Internet veröffentlicht. Dazu ist die Stadtverwaltung verpflichtet. Das ist diesmal aber versäumt worden, musste Hauptamtsleiterin Gitta Lehmann eingestehen. Alle Beschlüsse aus der Sitzung hätten beanstandet werden müssen. Deshalb wurde am Montag nichts entschieden. Zum Glück sei aber nichts auf der Tagesordnung gewesen, was nicht problemlos verschoben werden konnte. Letztlich wurden die anstehenden Themen nur beraten.

Das war aber nicht die traurigste Nachricht an diesem Abend. Der Bürgermeister bat um eine Schweigeminute für den Ex-Stadtrat und früheren stellvertretenden Bürgermeister Peter Günther. Er ist überraschend verstorben. Trotz Rentenalters wirkte Peter Günther bis zuletzt an Bauplanungen der Stadt mit. Noch vor wenigen Tagen hatte er eine Schadensaufnahme am Gebäude der Feuerwehr gemacht. (SZ/gk)

