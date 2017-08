Königstein und Pirna kooperieren Die Festungsstadt will mit Pirna in Sachen Gewerbegebiete Leupoldishain und Sonnenstein enger zusammenarbeiten. Davon hätten beide Städte etwas.

Das Wismut-Gelände in Leupoldishain wird noch saniert. Ob Königstein es für die Erweiterung von Gewerbeflächen erwirbt, ist noch zu klären. © Katja Frohberg

Der Stadtrat von Königstein hat beschlossen, eine Kooperation mit der Stadt Pirna zu vereinbaren. Die Vereinbarung betrifft die Zusammenarbeit in der Wirtschaftsstandortentwicklung der Gewerbegebiete Leupoldishain II und Sonnenstein II. Beide Städte liegen auf der Industrieachse Oberelbe. Man wolle eine bedarfsgerechte Ansiedlung von Unternehmen koordinieren. 2018 sollen zu beiden Wirtschaftsstandorten Machbarkeitsstudien erarbeitet werden. Die sollen untersuchen, welche Möglichkeiten der Nutzung für die Gebiete bestehen. In Leupoldishain II geht es dann vor allem um die mögliche Nutzung der Flächen der Wismut GmbH. Die Studie soll auch prüfen, ob es sich für Königstein lohnt, diese bald freiwerdenden Flächen zu erwerben. Die Stadt stehe dazu bereits in Kontakt mit der Wismut, so Bürgermeister Tobias Kummer. Die Stadt Pirna hat die Kooperationsvereinbarung bereits in den Ausschüssen vorberaten, so Tobias Kummer. Im Herbst werde diese dann im Stadtrat auf der dortigen Tagesordnung stehen. Die Gemeinderäte waren sich einig, dass man von einer Vergrößerung des Gewerbegebiets nur profitieren könne. (SZ/kk)

