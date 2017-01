Königstein sagt Danke Beim Neujahrsempfang wurden besonders engagierte Bürger ausgezeichnet. Die hatten vorher nichts geahnt.

Die überraschten Ehrenamtler der Stadt Königstein (v.l.): Siegfried Müller, Heiko Scherz, Manfred Riebe und Minh Nguyen Duy mit Königsteins Bürgermeister Tobias Kummer (M.). © Karl-Ludwig Oberthür

Für alle vier war es eine große Überraschung. Sie wussten von nichts. Siegfried Müller bekam die Einladung für den Neujahrsempfang der Stadt am 13. Januar sogar erst am Abend zuvor. Er, Manfred Riebe, Heiko Scherz sowie Minh Nguyen Duy wurden dort von Königsteins Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) mit einer Ehrenurkunde der Stadt ausgezeichnet. Kummer bedankte sich bei ihnen für ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement, das man nicht mit Geld bezahlen könne, wohl aber mit einem „Danke“.

Manfred Riebe wurde für seine jahrzehntelange Mitarbeit im Tischtennisclub Königstein und für die Förderung junger Menschen geehrt. „Ich selbst bin als Kind bei Herrn Riebe in die Lehre gegangen und profitiere noch heute davon“, sagte Kummer und lachte. Die nächste Ehrenurkunde erhielt Siegfried Müller. Der 74-Jährige pflegt und wartet seit etwa 25 Jahren die Kirchturmuhr. Einmal in der Woche steigt er den Turm hinauf und justiert sie, damit die Uhr auch richtig geht. „Im Winter muss ich sogar alle zwei Tage hoch. Bei der Kälte benötigt die Uhr mehr Pflege“, erzählt Müller. Dieser Einsatz wurde nun belohnt. Und damit auch erst publik gemacht. Ausrufe wie „Ach so“ und „Ah“ zeigten, dass viele der anwesenden Königsteiner gar nichts von Siegfried Müllers Arbeit wussten. Wenn sie ab jetzt zur Kirchturmuhr schauen, wissen sie, wer für die richtig Zeit sorgt. Der Dritte im Bunde der Geehrten, Heiko Scherz, wurde durch den Gewerbeverein Königstein und Umgebung vorgeschlagen und auch ausgezeichnet. Der Geschäftsführer der KWE Königstein sei eine „wichtige Schnittstelle im Ort“, so Till Kleinert, Vorsitzender des Gewerbevereins. Wenn man irgendetwas wissen wolle, müsse man nur ihn fragen. Der Wunsch, Minh Nguyen Duy für sein Engagement auszuzeichnen, kam aus der Bevölkerung. Dem entsprach Bürgermeister Tobias Kummer gern, auch wenn ihm der Name des Geehrten nicht so leicht über die Lippen ging. „Herr Nguyen Duy war der Erste, der die Menschen in der Stadt nach dem Hochwasser 2013 mit Lebensmitteln versorgt hat. Dafür möchte ich mich bei ihm im Namen aller bedanken“, sagte Kummer. So war dieser Freitag, der 13., für diese vier Königsteiner nicht mit Unglück verbunden, sondern mit der Anerkennung ihrer persönlichen Leistungen.

