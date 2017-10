Königstein möchte Ehrenamtlern danken Zum ersten Mal will die Stadt in einer Festveranstaltung Ehrenamtliche auszeichnen. Bis zum 31. Oktober kann man noch Vorschläge machen.

In Königstein würde vieles ohne ehrenamtliche Helfer nicht funktionieren. © Marko Förster

Am 6. Dezember veranstaltet die Stadt Königstein erstmals einen Ehrenamtstag. Das teilte Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) im Stadtrat mit. Mit dieser Festveranstaltung sollen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, geehrt werden. Die Stadt nimmt dafür noch bis zum 31. Oktober Vorschläge entgegen. Aus jedem Verein und jeder Gruppe dürfen zwei Personen vorgeschlagen werden, heißt es im aktuellen Amtsblatt. Kummer betont die Wichtigkeit dieser Aktion: „Ohne diese Menschen würde vieles in der Stadt und im Landkreis nicht funktionieren.“ Der internationale Tag des Ehrenamts findet am 5. Dezember statt. Auf diesen Tag fällt jedoch auch der Verwaltungsausschuss. Daher habe man es auf den Tag danach gelegt, so Kummer. (SZ/kk)

Vorschläge an die Stadtverwaltung: Goethestr. 7, 01824 KönigsteinKontakt per Telefon 035021 99750, oder E-Mail sekretariat@stadt-koenigstein.de

