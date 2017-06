Königstein beichtet Finanzpanne Es fehlen Gelder. Königstein zeigte sich vor dem Gemeinderat dafür verantwortlich und erklärte sich für die Panne verantwortlich.

Bürgermeisterwahl Tobias Kummer entschuldigte sich für ein kostspieliges Versäumnis. © Oberthür

Auf der Tagesordnung las es sich ganz unspektakulär. Es sollte um Rückzahlungen von Geldern gehen, die Struppen vom Freistaat erhalten hatte. Dass sich dahinter mehr verbarg, wurde klar, als Königsteins Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) und die Bauamtsleiterin Katrin Gräbner persönlich zur Sitzung des Struppener Gemeinderats erschienen. Der Grund für den Besuch aus der verwaltenden Gemeinde: Königstein hat das Geld, das Struppen im letzten Jahr vom Freistaat für den Straßenbau erhalten hatte, nicht verwendet. Daher musste die Summe von 22 100 Euro an den Freistaat zurückgezahlt werden. Denn das Bauamt hatte nicht bemerkt, dass sie bis August 2016 hätten melden müssen, wenn sie das Geld nicht bis Dezember einsetzen. Und: Für nicht fristgerecht verwendete Fördergelder sind Zinsen zu zahlen. Das Problem dabei: Im September war das Geld in den Haushalt der Jahre 2017 und 2018 eingeplant worden. Durch die Rückzahlung fehlt die Summe nun bei den liquiden Mitteln.

Tobias Kummer und Katrin Gräbner entschuldigten sich dafür beim Struppener Gemeinderat. Als Grund für das Versäumnis nannte Kummer die dünne Personaldecke in der Verwaltung, besonders im Bauamt. Deswegen konnten gewisse Dinge nicht realisiert werden.

Man wolle diesen Fehler jedoch nicht verheimlichen, sagte die Bauamtschefin. Denn es sei ja das Geld Struppens. Einige Gemeinderäte wunderten sich jedoch, warum sie erst jetzt von der Rückzahlung erfuhren. Laut Katrin Gräbner wurde das Geld bereits im März zurückgezahlt. Wie Tobias Kummer versprach, sollte so etwas noch einmal passieren, zukünftig zeitnah zu informieren. Den Schaden will die Stadt nun bei ihrer Versicherung melden.

Die Gemeinderäte äußerten sich aufgebracht. Michael Walther (Linke) will die verwaltende Gemeinde nicht so einfach davonkommen lassen, sagte er. Königstein müsse Struppen nun helfen, das Finanzloch zu stopfen. „Königstein erhält jedes Jahr 350 000 Euro von Struppen – für die Arbeit, die ihr uns abnehmt.“ In der Gemeinschaftsvereinbarung sei ganz klar festgeschrieben, welche Aufgaben die Verwaltung habe. Und nun seien schon zwei Fehler passiert. Zukünftig wäre ihm eine genaue Abstimmung zwischen Bauamt und der Gemeinde wichtig, sagte er.

Der Gemeinderat sollte nun rückwirkend die Rückzahlung beschließen. Struppens Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU) schlug jedoch vor, abzuwarten, was die Versicherung sagt. Dann könne man den Beschluss erneut auf die Tagesordnung setzen. Dem stimmten alle zu. Das Thema ist also noch lange nicht beendet.

