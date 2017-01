Königstein ahoi

Lotse Matthias Fink, flankiert von den Matrosenkindern Adina (links) und Marie (rechts), marschiert mit an der Spitze des Umzugs zur 233. Schifferfastnacht in Königstein. Am Sonnabend war die Festungsstadt Kulisse der traditionellen Parade, an der auch Schützen, Feuerwehrleute, Faschingsvereine von Königstein sowie die Schalmeienkapelle aus Bad Gottleuba teilnahmen. Nicht fehlen durften natürlich auch die verschiedenen Schiffsmodelle. Hauptattraktion war ein Nachbau des Salondampfers Dresden, der mit einer Länge von gut fünf Metern auch das größte unter den Modellen war. Bereits vor einer Woche feierte Prossen ebenfalls Schifferfastnacht. Dafür wurde ganz neu ein Modell des einstigen Luxusschiffs „Ernst Thälmann“ angefertigt. (SZ)Foto: Marko Förster

