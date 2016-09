Königsklasse sieht einen Nossener vorn In Cheb wurde ein Lauf zur Ostdeutschen Kartmeisterschaft ausgetragen. Erik Haubold trotzte dabei allen „Spielchen“.

Startnummer 66 brachte Erik Haubold Glück. In Cheb überquerte der Nossener die Zeillinie als Erster. © privat

Heiß, heißer, Cheb bei sengender Sonne: Neben der normalen Belastung einer Motorsportveranstaltung forderte Hoch „Gerd“ am Wochenende zusätzlich Fahrer und Material. Bei knapp 35 Grad Außentemperatur wurde im tschechischen Cheb der fünfte Lauf des Ostdeutschen ADAC Kart Cup ausgetragen. 73 Teilnehmer versuchten im wahrsten Sinne des Wortes, eine heiße Zeit in den Asphalt der Kartarena Cheb zu brennen.

In der „Königsklasse“, der KZ2-Klasse, ging es erwartungsgemäß am meisten zur Sache. Dort trennte sich auch die Spreu vom Weizen. Die Routiniers am Fahrerfeldanfang schenkten sich einmal mehr gegenseitig nichts. Knappe Fahrmanöver, spätes Anbremsen, Kampflinie fahren oder auch mal in Ausnahmefällen der kleine Anschubser von hinten sind die Phsychospielchen, um den Vordermann zu einem Fahrfehler zu bewegen. Erik Haubold aus Nossen konnte das am Rennsonntag nicht erschüttern. Runde um Runde spulte er unbeirrt herunter und erreichte folglich als Erster die Ziellinie.

Dass Cheb eine besondere Veranstaltung werden würde, sollte man schon zur Mitgliederversammlung im Januar im Pressezentrum auf dem Sachsenring mitbekommen. Bei der Vorstellung des diesjährigen Rennkalenders mit Aufzählung der Austragungsorte ging bei der Benennung Chebs aus dem Nichts zuerst ein Raunen, gefolgt von einem lautstarken Applaus durch den Saal. „Unsere Mitglieder waren überrascht und erfreut, dass wir nach drei Jahren Abstinenz nun wieder in Cheb fahren“, so die Verantwortlichen des Veranstalters Kart-Club-Sachsen e.V.. Abzuwarten bleibt nur, ob Cheb auch im Jahr 2017 wieder im Rennkalender steht.

