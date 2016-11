Königshainer Tunnel zeitweilig gesperrt

Symbolbild: Baustellenschild an einer Autobahn © dpa-tmn

Nieder Seifersdorf. Am kommenden Montag und Dienstag wird der Autobahntunnel durch die Königshainer Berge zeitweilig gesperrt. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Grund sind Wartungs- und Modernisierungsarbeiten. Die neuen Verkehrsprogramme werden getestet und abgenommen. Eine Vollsperrung ist jeweils in der Zeit von 12 bis 16 Uhr am Montag, 28. November, in Fahrtrichtung Görlitz und am Dienstag, 29. November, in Fahrtrichtung Dresden nötig. Die Umleitungen U 5 in Richtung Görlitz und U 4 in Richtung Dresden stehen zur Verfügung. Darüber hinaus ist von 8 bis 12 Uhr eine Fahrspur gesperrt, am Montag in Fahrtrichtung Görlitz, am Dienstag in entgegengesetzte Richtung. (SZ)

zur Startseite