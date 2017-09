Königshainer Sagenspiele zum zweiten Nach der gefeierten Premiere vor einer Woche und der regenbedingten Absage am Sonnabend geben die Laienschauspieler morgen eine Zugabe. Wer noch nicht weiß, was er am Wochenende anfangen soll, findet auf unter www.sz-veranstaltungskalender.com mit wenigen Klicks ganz viele Ideen.

© Pawel Sosnowski

Am vergangenen Freitag ging die Premiere der Königshainer Sagenspiele vor 550 Zuschauern noch umjubelt über die Bühne im Schlossgarten Königshain, am Sonnabend musste die Vorstellung am späten Nachmittag wegen des Dauerregens abgesagt werden. Aber diesmal kommen die 25 Laienschauspieler im Alter zwischen 4 und 67 Jahren noch mal auf die Bühne und werden das Publikum am Freitag, 19.30 Uhr, garantiert erneut begeistern. „Der Fuhrmann ohne Kopf auf dem Worbisberge“ spielt an der Kreisgrenze von Görlitz und Bautzen, die „Natternkönigin“ in der Oberlausitz, der „Teufel und die Huhbrücke“ in Melaune und „Wie man die hinkende Maria als Hexe verdächtigte“ in Prachenau. Dazu kommt das Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“. Die Sagenspiele gibt es seit 2011 und vereint Laiendarsteller aus Königshain und den umliegenden Dörfern. Mittlerweile hat sich das Ereignis auch herumgesprochen. „Selbst aus dem Kreis Bautzen kommen die Besucher“, sagt Maik Wobst. Der Eintritt ist frei.

